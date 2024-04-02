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Во Львовской области из-за халатности врача умер мужчина — его с инфарктом отправили домой

2 апреля 2024 16:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Во Львовской области из-за халатности врача умер мужчина — его с инфарктом отправили домой
Пациент на приеме у врача. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Стрыйщине, во Львовской области, в одной из центральных районных больниц медику предъявлено подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для пациента. В июне 2023 к ней обратился мужчина для оказания медицинской помощи с жалобами на высокое артериальное давление и боли за грудиной.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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По данным следствия, мужчина обратился в больницу с жалобами на высокое АД и боли в груди. Однако врач-терапевт приемного отделения после осмотра пациента и проведения электрокардиограммы установила неправильный диагноз "ИБС" и отпустила больного домой. Несмотря на состояние пациента, ему было отказано в немедленной госпитализации.

Через несколько часов после посещения больницы мужчина скончался на рабочем месте, что является трагическим следствием недейственной медицинской помощи.

Работнице больницы предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей, что стало причиной непоправимого последствия для пациента.

Напомним, что во Львове карета скорой помощи сбила женщину.

Также мы писали о том, что во Львове пятилетний мальчик находился в коме после лечения под общей анестезией.

больницы
Львовская область
прокуратура
врачи
инфаркт

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