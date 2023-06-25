На Львівщині через ураження струмом загинула дитина

Електромережі. Фото: "20 хвилин Тернопіль"

На Львівщині у селі Глібовичі 24 червня внаслідок обриву електричного дроту через ураження струмом загинула дитина. Медикам не вдалося врятувати дівчинку 2013 року народження.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Як це сталося

"За попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до дроту, який обірвало через негоду. За цим фактом правоохоронці відкрили провадження. Співчуття рідним", — розповів Козицький.

Як зазначила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська, поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (Вбивство).

Як поводитися біля обірваного дроту

Також голова Львівської ОВА закликав жителів не наближатися ближче ніж на 8 метрів до обірваного проводу лінії електропередачі.

"Відходьте від обірваного проводу "гусячим кроком": зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної і від землі, та пересувайтеся дрібними ковзкими кроками", — пояснив він.

Якщо ви бачите пошкоджені електромережі на Львівщині, повідомляйте за номером: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на номери колцентру Львівобленерго: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

"Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, повідомте екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103", — закликав Козицький.

Нагадаємо, у Львові 23 червня пройшла сильна гроза. Синоптики попереджали жителів міста щодо небезпечних метеорологічних явищ в регіоні.