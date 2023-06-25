Во Львовской области из-за удара током погиб ребенок

Электросети. Фото: "20 минут Тернополь"

Во Львовской области в селе Глебовичи 24 июня в результате обрыва электрических проводов из-за удара током погиб ребенок. Медикам не удалось спасти девочку 2013 года рождения.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Как это произошло

"По предварительной информации, девочка прикоснулась к проводу, который оборвало из-за непогоды. По этому факту правоохранители открыли дело. Соболезнования родным", — рассказал Козицкий.

Как отметила спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, полиция открыла уголовное дело по ст. 115 (Убийство).

Как вести себя возле оборванного провода

Также глава Львовской ОВА призвал жителей не приближаться ближе чем на 8 метров к оборванному проводу линии электропередачи.

"Отходите от оборванного провода "гусиным шагом": сведите ступни вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли, и передвигайтесь мелкими скользкими шагами", — объяснил он.

Если вы видите поврежденные электролинии во Львовской области, сообщайте по номеру: 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно) или на номера колл-центра Львовоблэнерго: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093- 170-15-68, (032) 290-75-68.

"Если из-за непогоды упали деревья или ветки, травмировались люди, сообщите экстренные службы: 101, 112 или 103", — призвал Козицкий.

Напомним, во Львове 23 июня прошла сильнейшая гроза. Синоптики предупреждали жителей города по поводу опасных метеорологических явлений в регионе.