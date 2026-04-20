На Львівщині чоловік 23 роки тримав у трудовій неволі однокласника

Чоловік, якого тримали в трудовій неволі. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Городку Львівської області підприємець з 2002 року по кінець вересня 2025 року тримав у трудовій неволі однокласника. Він скористався його уразливим станом та експлуатував для виконання фізичної роботи, застосовуючи психічне та фізичне насильство. Фігуранту оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 20 квітня, передає Новини.LIVE.

Трудова неволя на Львівщині

За попередньою інформацією, до місцевого підприємця звернулася жінка з проханням допомогти її братові, з яким вона проживає. Вона просила знайти родичеві, якому тоді було 47 років, окреме житло, оскільки той зловживає алкоголем.

Затриманий підприємець. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Оскільки чоловіки колись товаришували, бізнесмен запропонував жінці працевлаштувати її родича. Пропозиція передбачала, що брат виконуватиме посильну роботу по господарству, а натомість буде отримувати оплату. Також роботодавець пообіцяв забезпечити йому місце проживання на території свого домогосподарства, де проживав з дружиною, а останні кілька років — з сином та його сім’єю", — йдеться у повідомленні.

Згодом домовленість про найм переросла у трудову експлуатацію. У перші роки робітник вільно пересувався та навідувався до сестри, а також міг залишати домоволодіння роботодавця, але з часом базових людських прав його позбавили.

Читайте також:

Винагородою за його роботу були лише харчі, іноді готові страви, цигарки та житло. Грошової оплати він не мав.

Місце, в якому жив потерпілий. Фото: Львівська обласна прокуратура

У перші роки проживання у підприємця він допомагав у будівництві будинку, а згодом виконував різну роботу по господарству, зокрема різав та рубав дрова, косив траву та збирав городину. Підприємець давав вказівки щодо завдань і термінів як під час особистих зустрічей, так і телефоном. З березня по жовтень чоловіка вивозили на територію агропромислового господарства підприємця. Там він охороняв ділянку з озером та доглядав за свинями.

Водночас ні в домоволодінні в Городку, ні на території фермерського господарства потерпілому не забезпечили належних умов для проживання.

"Так, у холодну пору року він мешкав у кімнаті господарської будівлі неподалік триповерхового будинку бізнесмена. Для опалення там використовувалася буржуйка. Однак через одинарні двері, що не зачинялись щільно та вели відразу на вулицю, обігріти приміщення було неможливо. Водопостачання — відсутнє, підлога — бетонна, окремого місця для приготування їжі не було, а туалетом слугувала вигрібна яма, обгороджена з трьох сторін метровими стінками", — йдеться у повідомленні.

Будинок підприємця та місце, в якому жив потерпілий. Фото: Львівська обласна прокуратура

На території агрогосподарства потерпілий проживав у металевому контейнері, в якому не було утеплення, вікон, електрики, води, каналізації та можливостей приготувати їжу. Воду можна було брати з джерела, а митися в озері, туалет — відсутній.

Крім того, у чоловіка не було змінної постільної білизни чи змінного одягу. Також паспорт у нього забрав "роботодавець".

Скарги потерпілого на стан здоров’я роками залишалися без уваги, а за невдоволення результатами роботи підприємець карав його — бив палицею, ображав і принижував.

"У трудовій експлуатації чоловік перебував 23 роки і торік у кінці вересня його вдалося звільнити завдяки отриманій працівниками міграційної поліції інформації про те, що на території Городка незаконно експлуатують людину", — повідомили в прокуратурі.

Наразі потерпілому 71 рік та майже третину життя він провів у трудовій неволі.

У висновках медиків йдеться, що чоловік має хронічні захворювання серцево-судинної системи та травми рук, а також у нього повністю відсутні зуби.

Судово-психіатрична експертиза також зафіксувала погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації потерпілого, що було спричинене ізоляцією, обмеженням пересування і нестачею нормального спілкування.

Наразі потерпілий перебував у геріатричному пансіонаті, де отримує лікування та догляд.

Підприємцю оголосили про підозру у вербуванні та переміщенні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, поєднаних із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та з погрозою застосування такого насильства.

