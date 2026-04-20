На Львівщині чоловік 23 роки тримав у трудовій неволі однокласника
У Городку Львівської області підприємець з 2002 року по кінець вересня 2025 року тримав у трудовій неволі однокласника. Він скористався його уразливим станом та експлуатував для виконання фізичної роботи, застосовуючи психічне та фізичне насильство. Фігуранту оголосили підозру.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 20 квітня, передає Новини.LIVE.
Трудова неволя на Львівщині
За попередньою інформацією, до місцевого підприємця звернулася жінка з проханням допомогти її братові, з яким вона проживає. Вона просила знайти родичеві, якому тоді було 47 років, окреме житло, оскільки той зловживає алкоголем.
"Оскільки чоловіки колись товаришували, бізнесмен запропонував жінці працевлаштувати її родича. Пропозиція передбачала, що брат виконуватиме посильну роботу по господарству, а натомість буде отримувати оплату. Також роботодавець пообіцяв забезпечити йому місце проживання на території свого домогосподарства, де проживав з дружиною, а останні кілька років — з сином та його сім’єю", — йдеться у повідомленні.
Згодом домовленість про найм переросла у трудову експлуатацію. У перші роки робітник вільно пересувався та навідувався до сестри, а також міг залишати домоволодіння роботодавця, але з часом базових людських прав його позбавили.
Винагородою за його роботу були лише харчі, іноді готові страви, цигарки та житло. Грошової оплати він не мав.
У перші роки проживання у підприємця він допомагав у будівництві будинку, а згодом виконував різну роботу по господарству, зокрема різав та рубав дрова, косив траву та збирав городину. Підприємець давав вказівки щодо завдань і термінів як під час особистих зустрічей, так і телефоном. З березня по жовтень чоловіка вивозили на територію агропромислового господарства підприємця. Там він охороняв ділянку з озером та доглядав за свинями.
Водночас ні в домоволодінні в Городку, ні на території фермерського господарства потерпілому не забезпечили належних умов для проживання.
"Так, у холодну пору року він мешкав у кімнаті господарської будівлі неподалік триповерхового будинку бізнесмена. Для опалення там використовувалася буржуйка. Однак через одинарні двері, що не зачинялись щільно та вели відразу на вулицю, обігріти приміщення було неможливо. Водопостачання — відсутнє, підлога — бетонна, окремого місця для приготування їжі не було, а туалетом слугувала вигрібна яма, обгороджена з трьох сторін метровими стінками", — йдеться у повідомленні.
На території агрогосподарства потерпілий проживав у металевому контейнері, в якому не було утеплення, вікон, електрики, води, каналізації та можливостей приготувати їжу. Воду можна було брати з джерела, а митися в озері, туалет — відсутній.
Крім того, у чоловіка не було змінної постільної білизни чи змінного одягу. Також паспорт у нього забрав "роботодавець".
Скарги потерпілого на стан здоров’я роками залишалися без уваги, а за невдоволення результатами роботи підприємець карав його — бив палицею, ображав і принижував.
"У трудовій експлуатації чоловік перебував 23 роки і торік у кінці вересня його вдалося звільнити завдяки отриманій працівниками міграційної поліції інформації про те, що на території Городка незаконно експлуатують людину", — повідомили в прокуратурі.
Наразі потерпілому 71 рік та майже третину життя він провів у трудовій неволі.
У висновках медиків йдеться, що чоловік має хронічні захворювання серцево-судинної системи та травми рук, а також у нього повністю відсутні зуби.
Судово-психіатрична експертиза також зафіксувала погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації потерпілого, що було спричинене ізоляцією, обмеженням пересування і нестачею нормального спілкування.
Наразі потерпілий перебував у геріатричному пансіонаті, де отримує лікування та догляд.
Підприємцю оголосили про підозру у вербуванні та переміщенні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, поєднаних із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та з погрозою застосування такого насильства.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Львівський ТЦК, невідомі намагалися напасти на військових територіального центру. Правоохоронці вже затримали двох нападників, ще одного — розшукують.
Раніше стало відомо, що у Львові судитимуть суддю одного з районних судів, якого підозрюють у корупції та внесенні неправдивих даних у декларацію. Слідство вважає, що він брав хабарі за вплив на рішення та сприяв ухиленню від мобілізації.
