Судді зі Львова загрожує до 8 років за брехню в декларації

Працівник НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

У Львові на лаві підсудних опиниться суддя одного з районних судів, якого обвинувачують у корупції та недостовірному декларуванні. За версією слідства, він отримував хабарі за вплив на ухвалення рішень та допомагав уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро.

Львівський суддя отримував хабарі та вніс недостовірні дані в декларацію

За даними слідства, у 2025 році суддя отримував хабарі за вплив на ухвалення "потрібних" рішень.

Зокрема, він допоміг особі, затриманій працівниками ТЦК, залишити приміщення центру комплектування та уникнути призову, а також обіцяв іншому громадянину сприяти у встановленні опікунства, що дозволяло демобілізувати його родича.

Окрім цього, детективи встановили, що посадовець вніс недостовірні відомості до декларації за 2024 рік. Йому інкримінують зловживання впливом та декларування неправдивої інформації. За порушення йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також:

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК і СП, який на момент викриття виконував обов'язки керівника. За даними слідства, він не задекларував майно на суму майже 8 мільйонів гривень, після чого обвинувальний акт скерували до суду.

Водночас у Самборі на Львівщині засудили 42-річного військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації. Чоловік не мав підстав для відстрочки чи бронювання, тож за скоєне проведе найближчі роки у в’язниці.