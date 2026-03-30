Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Судді зі Львова загрожує до 8 років за брехню в декларації

Судді зі Львова загрожує до 8 років за брехню в декларації

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 20:28
Працівник НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

У Львові на лаві підсудних опиниться суддя одного з районних судів, якого обвинувачують у корупції та недостовірному декларуванні. За версією слідства, він отримував хабарі за вплив на ухвалення рішень та допомагав уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро.

Львівський суддя отримував хабарі та вніс недостовірні дані в декларацію

За даними слідства, у 2025 році суддя отримував хабарі за вплив на ухвалення "потрібних" рішень.

Зокрема, він допоміг особі, затриманій працівниками ТЦК, залишити приміщення центру комплектування та уникнути призову, а також обіцяв іншому громадянину сприяти у встановленні опікунства, що дозволяло демобілізувати його родича.

Окрім цього, детективи встановили, що посадовець вніс недостовірні відомості до декларації за 2024 рік. Йому інкримінують зловживання впливом та декларування неправдивої інформації. За порушення йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК і СП, який на момент викриття виконував обов'язки керівника. За даними слідства, він не задекларував майно на суму майже 8 мільйонів гривень, після чого обвинувальний акт скерували до суду.

Водночас у Самборі на Львівщині засудили 42-річного військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації. Чоловік не мав підстав для відстрочки чи бронювання, тож за скоєне проведе найближчі роки у в’язниці.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації