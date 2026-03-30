Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Судье из Львова грозит до 8 лет за ложь в декларации

Судье из Львова грозит до 8 лет за ложь в декларации

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 20:28
Работник НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Во Львове на скамье подсудимых окажется судья одного из районных судов, которого обвиняют в коррупции и недостоверном декларировании. По версии следствия, он получал взятки за влияние на принятие решений и помогал избежать мобилизации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро.

Львовский судья получал взятки и внес недостоверные данные в декларацию

По данным следствия, в 2025 году судья получал взятки за влияние на принятие "нужных" решений.

В частности, он помог лицу, задержанному работниками ТЦК, покинуть помещение центра комплектования и избежать призыва, а также обещал другому гражданину содействовать в установлении опекунства, что позволяло демобилизовать его родственника.

Кроме этого, детективы установили, что чиновник внес недостоверные сведения в декларацию за 2024 год. Ему инкриминируют злоупотребление влиянием и декларирование ложной информации. За нарушение ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

Как ранее сообщали Новини.LIVE, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя. По данным следствия, он не задекларировал имущество на сумму почти 8 миллионов гривен, после чего обвинительный акт направили в суд.

В то же время в Самборе на Львовщине осудили 42-летнего военнообязанного за уклонение от мобилизации. Мужчина не имел оснований для отсрочки или бронирования, поэтому за содеянное проведет ближайшие годы в тюрьме.

НАБУ взятка судьи
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации