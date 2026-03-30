Судье из Львова грозит до 8 лет за ложь в декларации

Работник НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Во Львове на скамье подсудимых окажется судья одного из районных судов, которого обвиняют в коррупции и недостоверном декларировании. По версии следствия, он получал взятки за влияние на принятие решений и помогал избежать мобилизации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро.

Львовский судья получал взятки и внес недостоверные данные в декларацию

По данным следствия, в 2025 году судья получал взятки за влияние на принятие "нужных" решений.

В частности, он помог лицу, задержанному работниками ТЦК, покинуть помещение центра комплектования и избежать призыва, а также обещал другому гражданину содействовать в установлении опекунства, что позволяло демобилизовать его родственника.

Кроме этого, детективы установили, что чиновник внес недостоверные сведения в декларацию за 2024 год. Ему инкриминируют злоупотребление влиянием и декларирование ложной информации. За нарушение ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя. По данным следствия, он не задекларировал имущество на сумму почти 8 миллионов гривен, после чего обвинительный акт направили в суд.

В то же время в Самборе на Львовщине осудили 42-летнего военнообязанного за уклонение от мобилизации. Мужчина не имел оснований для отсрочки или бронирования, поэтому за содеянное проведет ближайшие годы в тюрьме.