На Львовщине мужчина 23 года держал в трудовой неволе одноклассника

Мужчина, которого держали в трудовой неволе. Фото: Львовская областная прокуратура

В Городке Львовской области предприниматель с 2002 года по конец сентября 2025 года держал в трудовой неволе одноклассника. Он воспользовался его уязвимым состоянием и эксплуатировал для выполнения физической работы, применяя психическое и физическое насилие. Фигуранту объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 20 апреля, передает Новини.LIVE.

Трудовая неволя на Львовщине

По предварительной информации, к местному предпринимателю обратилась женщина с просьбой помочь ее брату, с которым она проживает. Она просила найти родственнику, которому тогда было 47 лет, отдельное жилье, поскольку тот злоупотребляет алкоголем.

Задержанный предприниматель. Фото: Львовская областная прокуратура

"Поскольку мужчины когда-то дружили, бизнесмен предложил женщине трудоустроить ее родственника. Предложение предусматривало, что брат будет выполнять посильную работу по хозяйству, а взамен будет получать оплату. Также работодатель пообещал обеспечить ему место жительства на территории своего домохозяйства, где проживал с женой, а последние несколько лет — с сыном и его семьей", — говорится в сообщении.

Впоследствии договоренность о найме переросла в трудовую эксплуатацию. В первые годы рабочий свободно передвигался и наведывался к сестре, а также мог покидать домовладение работодателя, но со временем базовых человеческих прав его лишили.

Читайте также:

Вознаграждением за его работу были только продукты, иногда готовые блюда, сигареты и жилье. Денежной оплаты он не имел.

Место, в котором жил потерпевший. Фото: Львовская областная прокуратура

В первые годы проживания у предпринимателя он помогал в строительстве дома, а впоследствии выполнял разную работу по хозяйству, в частности резал и рубил дрова, косил траву и собирал овощи. Предприниматель давал указания относительно задач и сроков как во время личных встреч, так и по телефону. С марта по октябрь мужчину вывозили на территорию агропромышленного хозяйства предпринимателя. Там он охранял участок с озером и ухаживал за свиньями.

В то же время ни в домовладении в Городке, ни на территории фермерского хозяйства потерпевшему не обеспечили надлежащих условий для проживания.

"Так, в холодное время года он жил в комнате хозяйственной постройки неподалеку трехэтажного дома бизнесмена. Для отопления там использовалась буржуйка. Однако из-за одинарных дверей, которые не закрывались плотно и вели сразу на улицу, обогреть помещение было невозможно. Водоснабжение — отсутствует, пол — бетонный, отдельного места для приготовления пищи не было, а туалетом служила выгребная яма, огороженная с трех сторон метровыми стенками", — говорится в сообщении.

Дом предпринимателя и место, в котором жил потерпевший. Фото: Львовская областная прокуратура

На территории агрохозяйства потерпевший проживал в металлическом контейнере, в котором не было утепления, окон, электричества, воды, канализации и возможностей приготовить пищу. Воду можно было брать из источника, а мыться в озере, туалет — отсутствовал.

Кроме того, у мужчины не было сменного постельного белья или сменной одежды. Также паспорт у него забрал "работодатель".

Жалобы потерпевшего на состояние здоровья годами оставались без внимания, а за недовольство результатами работы предприниматель наказывал его — бил палкой, оскорблял и унижал.

"В трудовой эксплуатации мужчина находился 23 года и в прошлом году в конце сентября его удалось освободить благодаря полученной работниками миграционной полиции информации о том, что на территории Городка незаконно эксплуатируют человека", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас потерпевшему 71 год и почти треть жизни он провел в трудовой неволе.

В выводах медиков говорится, что мужчина имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и травмы рук, а также у него полностью отсутствуют зубы.

Судебно-психиатрическая экспертиза также зафиксировала ухудшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации потерпевшего, что было вызвано изоляцией, ограничением передвижения и недостатком нормального общения.

Сейчас потерпевший находился в гериатрическом пансионате, где получает лечение и уход.

Предпринимателю объявили о подозрении в вербовке и перемещении человека, совершенных с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, соединенных с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, и с угрозой применения такого насилия.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Львовский ТЦК, неизвестные пытались напасть на военных территориального центра. Правоохранители уже задержали двух нападавших, еще одного — разыскивают.

Ранее стало известно, что во Львове будут судить судью одного из районных судов, которого подозревают в коррупции и внесении ложных данных в декларацию. Следствие считает, что он брал взятки за влияние на решение и способствовал уклонению от мобилизации.