Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине мужчина 23 года держал в трудовой неволе одноклассника

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 16:40
Мужчина, которого держали в трудовой неволе. Фото: Львовская областная прокуратура

В Городке Львовской области предприниматель с 2002 года по конец сентября 2025 года держал в трудовой неволе одноклассника. Он воспользовался его уязвимым состоянием и эксплуатировал для выполнения физической работы, применяя психическое и физическое насилие. Фигуранту объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 20 апреля, передает Новини.LIVE.

Трудовая неволя на Львовщине

По предварительной информации, к местному предпринимателю обратилась женщина с просьбой помочь ее брату, с которым она проживает. Она просила найти родственнику, которому тогда было 47 лет, отдельное жилье, поскольку тот злоупотребляет алкоголем.

Підприємець на Львівщині тримав у трудовій неволі однокласника
Задержанный предприниматель. Фото: Львовская областная прокуратура

"Поскольку мужчины когда-то дружили, бизнесмен предложил женщине трудоустроить ее родственника. Предложение предусматривало, что брат будет выполнять посильную работу по хозяйству, а взамен будет получать оплату. Также работодатель пообещал обеспечить ему место жительства на территории своего домохозяйства, где проживал с женой, а последние несколько лет — с сыном и его семьей", — говорится в сообщении.

Впоследствии договоренность о найме переросла в трудовую эксплуатацию. В первые годы рабочий свободно передвигался и наведывался к сестре, а также мог покидать домовладение работодателя, но со временем базовых человеческих прав его лишили.

Читайте также:

Вознаграждением за его работу были только продукты, иногда готовые блюда, сигареты и жилье. Денежной оплаты он не имел.

Трудова неволя на Львівщині
Место, в котором жил потерпевший. Фото: Львовская областная прокуратура

В первые годы проживания у предпринимателя он помогал в строительстве дома, а впоследствии выполнял разную работу по хозяйству, в частности резал и рубил дрова, косил траву и собирал овощи. Предприниматель давал указания относительно задач и сроков как во время личных встреч, так и по телефону. С марта по октябрь мужчину вывозили на территорию агропромышленного хозяйства предпринимателя. Там он охранял участок с озером и ухаживал за свиньями.

В то же время ни в домовладении в Городке, ни на территории фермерского хозяйства потерпевшему не обеспечили надлежащих условий для проживания.

"Так, в холодное время года он жил в комнате хозяйственной постройки неподалеку трехэтажного дома бизнесмена. Для отопления там использовалась буржуйка. Однако из-за одинарных дверей, которые не закрывались плотно и вели сразу на улицу, обогреть помещение было невозможно. Водоснабжение — отсутствует, пол — бетонный, отдельного места для приготовления пищи не было, а туалетом служила выгребная яма, огороженная с трех сторон метровыми стенками", — говорится в сообщении.

Трудова неволя у Городку
Дом предпринимателя и место, в котором жил потерпевший. Фото: Львовская областная прокуратура

На территории агрохозяйства потерпевший проживал в металлическом контейнере, в котором не было утепления, окон, электричества, воды, канализации и возможностей приготовить пищу. Воду можно было брать из источника, а мыться в озере, туалет — отсутствовал.

Кроме того, у мужчины не было сменного постельного белья или сменной одежды. Также паспорт у него забрал "работодатель".

Жалобы потерпевшего на состояние здоровья годами оставались без внимания, а за недовольство результатами работы предприниматель наказывал его — бил палкой, оскорблял и унижал.

"В трудовой эксплуатации мужчина находился 23 года и в прошлом году в конце сентября его удалось освободить благодаря полученной работниками миграционной полиции информации о том, что на территории Городка незаконно эксплуатируют человека", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас потерпевшему 71 год и почти треть жизни он провел в трудовой неволе.

В выводах медиков говорится, что мужчина имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и травмы рук, а также у него полностью отсутствуют зубы.

Судебно-психиатрическая экспертиза также зафиксировала ухудшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации потерпевшего, что было вызвано изоляцией, ограничением передвижения и недостатком нормального общения.

Сейчас потерпевший находился в гериатрическом пансионате, где получает лечение и уход.

Предпринимателю объявили о подозрении в вербовке и перемещении человека, совершенных с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, соединенных с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, и с угрозой применения такого насилия.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Львовский ТЦК, неизвестные пытались напасть на военных территориального центра. Правоохранители уже задержали двух нападавших, еще одного — разыскивают.

Ранее стало известно, что во Львове будут судить судью одного из районных судов, которого подозревают в коррупции и внесении ложных данных в декларацию. Следствие считает, что он брал взятки за влияние на решение и способствовал уклонению от мобилизации.

работа Львовская область прокуратура
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации