Лубінець прокоментував смерть чоловіка після мобілізації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав розслідувати смерть чоловіка, який, за словами родини, помер наступного дня після мобілізації на Львівщині. Представник омбудсмана вже звернувся до Львівського обласного ТЦК та СП із вимогою надати повну інформацію про обставини цього випадку. Лубінець також наголосив, що ця історія вкотре порушує питання необхідності реформи мобілізаційних процедур.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дмитра Лубінця у четвер, 2 липня.

Лубінець про смерть чоловіка через добу після мобілізації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до його представника у Львівській області надійшла інформація про обставини смерті військовослужбовця після мобілізації, яка отримала широкий суспільний резонанс. Згодом до омбудсмана офіційно звернулася і родина померлого.

За словами доньки чоловіка, 13 червня 2026 року її батька мобілізували працівники Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а вже наступного дня він помер.

Лубінець зазначив, що обставини цієї справи викликають низку запитань і потребують ретельної перевірки. За словами родини, близьких не повідомили ні про смерть чоловіка, ні про відкриття кримінального провадження.

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Крім того, тіло майже 12 діб перебувало в морзі, а під час огляду рідні, як вони стверджують, виявили численні тілесні ушкодження, зокрема гематоми в ділянці печінки та селезінки, а також травми кінцівок, що, на їхню думку, не узгоджується з офіційно зазначеною причиною смерті.

Окрему увагу омбудсман звернув на інформацію, викладену в офіційних документах. За його словами, у висновку судово-медичного дослідження міститься інформація про гіпертрофічну кардіоміопатію, хоча перед мобілізацією військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Родина також заявляє, що їй відмовляли в наданні інформації та процесуальних документів.

З огляду на обставини, які можуть свідчити про можливу насильницьку смерть та ймовірні порушення під час документування цієї справи, представник омбудсмана у Львівській області вже направив офіційний запит до Львівського обласного ТЦК та СП із вимогою надати повну інформацію щодо цього випадку.

У своїй заяві Дмитро Лубінець наголосив, що кожен подібний випадок має бути ретельно перевірений, а винні — понести відповідальність, якщо порушення підтвердяться.

"Кожна така історія має бути ретельно перевірена. Якщо були допущені порушення, кожен причетний повинен понести відповідальність у межах закону. Родина має право знати правду. А суспільство має отримати чесні й вичерпні відповіді", — заявив Лубінець.

Наприкінці заяви омбудсман наголосив на необхідності системної реформи мобілізаційних процедур. За його словами, люди не повинні бути змушені відстоювати свої права вже після фактичного затримання чи мобілізації. Він також підкреслив, що прояви так званої "бусифікації" є неприпустимими, оскільки підривають довіру громадян до державних інституцій.

Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 1 липня 2026 року у Львові чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці, після чого втік автомобілем у напрямку Яворова. Згодом, за даними поліції, він погрожував зброєю жительці села Бірки, однак ніхто не постраждав. Правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили в нього помпову рушницю і боєприпаси.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно у Львові через сильну негоду блискавка влучила в 6-річну дівчинку, її госпіталізували до реанімації. За словами мера Андрія Садового, стан дитини стабільний, видимих слідів ураження немає.