Лубинец прокомментировал смерть мужчины после мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал расследовать смерть мужчины, который, по словам родственников, скончался на следующий день после мобилизации во Львовской области. Представитель омбудсмена уже обратился во Львовский областной ТЦК и СП с требованием предоставить полную информацию об обстоятельствах этого случая. Лубинец также подчеркнул, что эта история в очередной раз поднимает вопрос о необходимости реформы мобилизационных процедур.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дмитрия Лубинеца в четверг, 2 июля.

Лубинец о смерти мужчины через сутки после мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что к его представителю во Львовской области поступила информация об обстоятельствах смерти военнослужащего после мобилизации, которая получила широкий общественный резонанс. Впоследствии к омбудсмену официально обратилась и семья умершего.

По словам дочери мужчины, 13 июня 2026 года её отца мобилизовали сотрудники Шептицкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а уже на следующий день он скончался.

Лубинец отметил, что обстоятельства этого дела вызывают ряд вопросов и требуют тщательной проверки. По словам семьи, близким не сообщили ни о смерти мужчины, ни об открытии уголовного дела.

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Кроме того, тело почти 12 суток пролежало в морге, а во время осмотра родственники, как они утверждают, обнаружили многочисленные телесные повреждения, в частности гематомы в области печени и селезенки, а также травмы конечностей, что, по их мнению, не согласуется с официально указанной причиной смерти.

Особое внимание омбудсман обратил на информацию, изложенную в официальных документах. По его словам, в заключении судебно-медицинской экспертизы содержится информация о гипертрофической кардиомиопатии, хотя перед мобилизацией военно-медицинская комиссия признала мужчину годным к военной службе. Семья также заявляет, что ей отказывали в предоставлении информации и процессуальных документов.

Учитывая обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможной насильственной смерти и вероятных нарушениях при документировании этого дела, представитель омбудсмена во Львовской области уже направил официальный запрос в Львовский областной ТЦК и СП с требованием предоставить полную информацию по данному случаю.

В своём заявлении Дмитрий Лубинец подчеркнул, что каждый подобный случай должен быть тщательно проверен, а виновные — понести ответственность, если нарушения подтвердятся.

"Каждый такой случай должен быть тщательно проверен. Если были допущены нарушения, каждый причастный должен понести ответственность в рамках закона. Семья имеет право знать правду. А общество должно получить честные и исчерпывающие ответы", — заявил Лубинец.

В конце заявления омбудсмен подчеркнул необходимость системной реформы мобилизационных процедур. По его словам, люди не должны быть вынуждены отстаивать свои права уже после фактического задержания или мобилизации. Он также подчеркнул, что проявления так называемой "бусификации" недопустимы, поскольку подрывают доверие граждан к государственным институтам.

Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

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Новини.LIVE также сообщали, что недавно во Львове из-за сильной непогоды молния ударила в 6-летнюю девочку, ее госпитализировали в реанимацию. По словам мэра Андрея Садового, состояние ребёнка стабильное, видимых следов поражения нет.