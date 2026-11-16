Місце ДТП на Львівщині. Фото: facebook.com/police.lviv.region

У місті Мостиська Яворівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Під час аварії травми отримав 62-річний пішохід. Чоловік загинув на місці події.

Про це повідомили у Поліції Львівської області, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про смертельну ДТП на Львівщині

Аварія сталася 14 листопада близько 17:50 на вулиці Ярослава Мудрого у Мостиськах.

За попередніми даними правоохоронців, на 62-річного мешканця Яворівського району здійснили наїзд два автомобілі. Першим був Kia Sportage, за кермом якого перебувала 30-річна жителька району. Другим транспортним засобом — Peugeot 508 — керував 54-річний мешканець Мостиськ.

Від отриманих унаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці.

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За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Скриншот повідомлення Поліції Львівської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що з 16 листопада поліцейські автомобілі "фантоми" патрулюватимуть дороги Львівської та Одеської областей, зокрема ділянки з підвищеною аварійністю. Спецавтомобілі автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості в обох напрямках руху. Також правоохоронці реагуватимуть на проїзд на червоне світло, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу.

Новини.LIVE писали, що 13 листопада близько 21:00 біля села Савчин Шептицького району Львівської області зіткнулися автомобілі Citroen C4 Picasso та Suzuki S-Cross. Унаслідок ДТП травмувалися обидва водії, а також двоє пасажирів віком 20 та 25 років. Усіх чотирьох постраждалих госпіталізували, правоохоронці встановлюють обставини аварії.