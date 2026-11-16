Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині два автомобілі наїхали на чоловіка: пішохід загинув

На Львівщині два автомобілі наїхали на чоловіка: пішохід загинув

Ua ru
16 листопада 2026 11:23
Смертельна ДТП на Львівщині: два авто збили пішохода facebook.com/police.lviv.region
Місце ДТП на Львівщині. Фото: facebook.com/police.lviv.region

У місті Мостиська Яворівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Під час аварії травми отримав 62-річний пішохід. Чоловік загинув на місці події.

Про це повідомили у Поліції Львівської області, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про смертельну ДТП на Львівщині

Аварія сталася 14 листопада близько 17:50 на вулиці Ярослава Мудрого у Мостиськах.

За попередніми даними правоохоронців, на 62-річного мешканця Яворівського району здійснили наїзд два автомобілі. Першим був Kia Sportage, за кермом якого перебувала 30-річна жителька району. Другим транспортним засобом — Peugeot 508 — керував 54-річний мешканець Мостиськ.

Від отриманих унаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці.

Читайте також:

За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

null
Скриншот повідомлення Поліції Львівської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що  з  16 листопада поліцейські автомобілі "фантоми" патрулюватимуть дороги Львівської та Одеської областей, зокрема ділянки з підвищеною аварійністю. Спецавтомобілі автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості в обох напрямках руху. Також правоохоронці реагуватимуть на проїзд на червоне світло, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу. 

Новини.LIVE писали, що 13 листопада близько 21:00 біля села Савчин Шептицького району Львівської області зіткнулися автомобілі Citroen C4 Picasso та Suzuki S-Cross. Унаслідок ДТП травмувалися обидва водії, а також двоє пасажирів віком 20 та 25 років. Усіх чотирьох постраждалих госпіталізували, правоохоронці встановлюють обставини аварії.

ДТП аварія Львів Львівська область загиблі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації