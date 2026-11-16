Место ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/police.lviv.region

В городе Мостиска Яворовского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии травмы получил 62-летний пешеход. Мужчина скончался на месте происшествия.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о смертельном ДТП во Львовской области

Авария произошла 14 ноября около 17:50 на улице Ярослава Мудрого в Мостисках.

По предварительным данным правоохранителей, на 62-летнего жителя Яворовского района наехали два автомобиля. Первым был Kia Sportage, за рулем которого находилась 30-летняя жительница района. Вторым транспортным средством — Peugeot 508 — управлял 54-летний житель Мостисков.

От травм, полученных в результате ДТП, пешеход скончался на месте.

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По факту аварии следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Скриншот сообщения полиции Львовской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что с16 ноября полицейские автомобили "фантомы" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей, в частности участки с повышенной аварийностью. Спецавтомобили будут автоматически фиксировать превышение скорости в обоих направлениях движения. Также правоохранители будут реагировать на проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии и выезд на встречную полосу.

Новини.LIVE писали, что 13 ноября около 21:00 возле села Савчин Шептицкого района Львовской области столкнулись автомобили Citroen C4 Picasso и Suzuki S-Cross. В результате ДТП получили травмы оба водителя, а также двое пассажиров в возрасте 20 и 25 лет. Всех четверых пострадавших госпитализировали, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.