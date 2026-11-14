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Главная Львов Полицейские "фантомы" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей

Полицейские "фантомы" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей

Ua ru
14 ноября 2026 23:06
«Фантомные» полицейские с 16 ноября будут патрулировать Львовскую и Одесскую области facebook.com/Bilosh
Призрачные полицейские. Фото: facebook.com/Bilosh

С 16 ноября специальные полицейские автомобили "фантомы" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей. В первую очередь их будут задействовать на участках с повышенной аварийностью. Спецавтомобили будут автоматически фиксировать превышение скорости и помогать выявлять другие опасные нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Новини.LIVE.

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Как работают полицейские "фантомы"

"Фантомы" — это специальные автомобили, которые внешне не отличаются от обычного транспорта. Они оснащены системами автоматической фиксации скорости, позволяющими измерять ее как во время движения, так и в неподвижном положении.

Полицейские "фантомы" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей - фото 1
Сообщение Алексея Белошицкого. Фото: скриншот

Превышение скорости система фиксирует без остановки автомобиля нарушителя. При этом она контролирует транспорт в обоих направлениях — как попутном, так и встречном.

Какие нарушения будут фиксировать "фантомы"

Помимо контроля скорости, экипажи спецавтомобилей будут реагировать на другие опасные нарушения правил дорожного движения.

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В частности, речь идет о проезде на красный сигнал светофора, пересечении двойной сплошной линии и выезде на встречную полосу. В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.

Последние новости Львова

Ранее Новини.LIVE предупреждали, что 15 ноября во Львове и области ухудшится погода. Синоптики прогнозировали туман, гололед на дорогах и ночные морозы до -7 °С в регионе.

Также Новини.LIVE сообщали о ДТП возле села Савчин Шептицкого района, где столкнулись автомобили Citroen C4 Picasso и Suzuki S-Cross. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них оба водителя и двое пассажиров.

ДТП Одесса Львов полиция штраф
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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