Поліцейські фантоми. Фото: facebook.com/Bilosh

Із 16 листопада спеціальні автомобілі поліції "фантоми" патрулюватимуть дороги Львівської та Одеської областей. Насамперед їх залучатимуть на ділянках із підвищеною аварійністю. Спецавтомобілі автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості та допомагатимуть виявляти інші небезпечні порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Новини.LIVE.

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Як працюють поліцейські "фантоми"

"Фантоми" — це спеціальні автомобілі, які зовні не відрізняються від звичайного транспорту. Вони обладнані системами автоматичної фіксації швидкості, що дають змогу вимірювати її як під час руху, так і в нерухомому положенні.

Допис Олексія Білошицького. Фото: скриншот

Перевищення швидкості система фіксує без зупинки автомобіля порушника. Водночас вона контролює транспорт в обох напрямках — як попутному, так і зустрічному.

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Які порушення фіксуватимуть "фантоми"

Окрім контролю швидкості, екіпажі спецавтомобілів реагуватимуть на інші небезпечні порушення правил дорожнього руху.

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Зокрема, йдеться про проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу. У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності.

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