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Головна Львів Мороз та ожеледиця: у Львові завтра зіпсується погода

Мороз та ожеледиця: у Львові завтра зіпсується погода

Ua ru
14 листопада 2026 17:29
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 15 листопада УНІАН
Ожеледиця на дорогах. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 15 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про туман, ожеледицю та вітер до 12 метрів на секунду. Крім того, температура повітря знизиться до -7 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди для Львівщини на 14 листопада

Істотних опадів упродовж доби не передбачається. Вночі та зранку буде слабкий туман, а на дорогах — ожеледиця

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада
Погода в Україні 15 листопада. Фото: Meteopost

Вітер вночі південного напрямку зі швидкістю 3-8 метри на секунду, вдень південно-східного, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

Читайте також:
  • по Львівській області вночі -2...-7 °С, вдень +5...+10 °С;
  • у Львові вночі -3...-5 °С, вдень +7...+9 °С.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, 13 листопада на Львівщині сталася аварія за участю двох легкових автомобілів. Поблизу села Савчин зіткнулися Citroen C4 Picasso та Suzuki S-Cross. Унаслідок ДТП травмувалися четверо людей.

А 12 листопада на Львівщині сталася смертельна ДТП, у якій загинула чотирирічна дитина. Автомобіль Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Audi. 

Також у львівській лікарні відреагували на трагедію, що сталася в родині співачки Ірини Федишин. Там повідомили про звільнення лікарки, яка оглядала її до госпіталізації. 

погода морози прогноз погоди ожеледиця Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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