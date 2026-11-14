Гололед на дорогах. Фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 15 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики предупредили о тумане, гололеде и ветре до 12 метров в секунду. Кроме того, температура воздуха снизится до -7 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды для Львовской области на 14 ноября

Существенных осадков в течение суток не предвидится. Ночью и утром будет слабый туман, а на дорогах — гололед.

Погода в Украине 15 ноября. Фото: Meteopost

Ветер ночью южного направления со скоростью 3–8 метров в секунду, днем юго-восточного — 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха:

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по Львовской области ночью -2...-7 °С , днём +5...+10 °С ;

, днём ; во Львове ночью -3...-5 °С, днем +7...+9 °С.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, 13 ноября во Львовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Недалеко от села Савчин столкнулись Citroen C4 Picasso и Suzuki S-Cross. В результате ДТП пострадали четыре человека.

А 12 ноября во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок. Автомобиль Mercedes-Benz выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Audi.

Также во львовской больнице отреагировали на трагедию, произошедшую в семье певицы Ирины Федишин. Там сообщили об увольнении врача, которая осматривала её перед госпитализацией.