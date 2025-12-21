Відео
Головна Львів На Львівщині екоінспектора спіймали на браконьєрстві — який штраф

На Львівщині екоінспектора спіймали на браконьєрстві — який штраф

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 14:57
Екоінспектора на Львівщині спіймали на браконьєрстві — деталі
Незаконний вилов риби. Ілюстративне фото: Рибний патруль/Фейсбук

У Львівській області 18 грудня спіймали групу осіб, яка незаконно ловила рибу. Серед них був громадський екоінспектор.

Про це повідомили у Львівському рибоохоронному патрулі. 

Читайте також:

Браконьєрство на Львівщині

У відомстві розповіли, що 18 грудня вони отримали виклик на гарячу лінію про незаконний вилов риби. Це трапилося у Добротвірському водосховищі, в селі Перекалки Шептицького району поблизу кладки між селом Перекалки та Сілець.

На місці виявили групу з чотирьох осіб, серед яких був присутній громадський інспектор охорони довкілля Державної екологічної інспекції у Львівській області. У них вилучили ставні сітки загальною довжиною 570 метрів та надувний човен "Фрегат". Однак рибу правопорушники виловити не встигли.

В результаті на осіб склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). За це передбачається штраф у розмірі від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних біоресурсів чи без такої.

"Львівський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян дотримуватись правил рибальства. Якщо ви помітили порушення — прохання терміново повідомляти за номерами цілодобової телефонної "гарячої лінії" відомства: (066) 098-84-47 та (032) 270-41-88 або на всеукраїнську безкоштовну "гарячу лінію": 0 (800) 50-52-50", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше львів'янин поранив киркою військового ТЦК. Його затримали та обирають запобіжний захід. 

Також ми писали, що на Львівщині напали на артистів ансамблю "Гуцулія". Внаслідок цього вони отримали травми.

Львів Львівська область браконьєри риба риболовля
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
