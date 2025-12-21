Екоінспектора на Львівщині спіймали на браконьєрстві — деталі

Незаконний вилов риби. Ілюстративне фото: Рибний патруль/Фейсбук

У Львівській області 18 грудня спіймали групу осіб, яка незаконно ловила рибу. Серед них був громадський екоінспектор.

Про це повідомили у Львівському рибоохоронному патрулі.

Браконьєрство на Львівщині

У відомстві розповіли, що 18 грудня вони отримали виклик на гарячу лінію про незаконний вилов риби. Це трапилося у Добротвірському водосховищі, в селі Перекалки Шептицького району поблизу кладки між селом Перекалки та Сілець.

На місці виявили групу з чотирьох осіб, серед яких був присутній громадський інспектор охорони довкілля Державної екологічної інспекції у Львівській області. У них вилучили ставні сітки загальною довжиною 570 метрів та надувний човен "Фрегат". Однак рибу правопорушники виловити не встигли.

В результаті на осіб склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). За це передбачається штраф у розмірі від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних біоресурсів чи без такої.

"Львівський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян дотримуватись правил рибальства. Якщо ви помітили порушення — прохання терміново повідомляти за номерами цілодобової телефонної "гарячої лінії" відомства: (066) 098-84-47 та (032) 270-41-88 або на всеукраїнську безкоштовну "гарячу лінію": 0 (800) 50-52-50", — йдеться у повідомленні.

