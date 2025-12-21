Экоинспектора на Львовщине поймали на браконьерстве — детали

Незаконный вылов рыбы. Иллюстративное фото: Рыбный патруль/Фейсбук

Во Львовской области 18 декабря поймали группу лиц, которая незаконно ловила рыбу. Среди них был общественный экоинспектор.

Об этом сообщили во Львовском рыбоохранном патруле.

Браконьерство на Львовщине

В ведомстве рассказали, что 18 декабря они получили вызов на горячую линию о незаконном вылов рыбы. Это случилось в Добротворском водохранилище, в селе Перекалки Шептицкого района вблизи кладки между селом Перекалки и Селец.

На месте обнаружили группу из четырех человек, среди которых присутствовал общественный инспектор охраны окружающей среды Государственной экологической инспекции во Львовской области. У них изъяли ставные сетки общей длиной 570 метров и надувную лодку "Фрегат". Однако рыбу правонарушители выловить не успели.

В результате на лиц составили протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства). За это предусматривается штраф в размере от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, которые являются частной собственностью нарушителя и незаконно добытых водных биоресурсов или без таковой.

"Львовский рыбоохранный патруль в очередной раз призывает граждан соблюдать правила рыболовства. Если вы заметили нарушения — просьба срочно сообщать по номерам круглосуточной телефонной "горячей линии" ведомства: (066) 098-84-47 и (032) 270-41-88 или на всеукраинскую бесплатную "горячую линию": 0 (800) 50-52-50", — говорится в сообщении.

