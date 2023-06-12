На Львівщині керівництво військкомату підробляло документи про непридатність до служби

Правоохоронці на місці події. Фото: Офіс генерального прокурора

На Львівщині викрили керівників Яворівського військкомату. Вони за допомогою спільників підробляли документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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"Послуга" коштувала 3 тисячі доларів

Відомо, що схему організував керівник Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Спільно з ним погодилися працювати голови військово-лікарської комісії та солдат-водій цього ж центру, а також лікарка-уролог місцевої лікарні, яка видавала документи про "хворобу".

"Лікарка, без проведення медичного огляду військовозобов’язаного та відсутності результатів спеціальних лабораторних досліджень склала акт дослідження стану здоров’я. До нього вона внесла неправдивий висновок щодо наявності у військовозобов’язаного тяжких хронічних хвороб у стадіях загострення", — йдеться у повідомленні.

Так, "послуга" коштувала 3 тисячі доларів. За цю суму чоловікові призовного віку надавали підроблені документи про відстрочку від мобілізації.

Окрім цього, до "тарифу" входило тимчасове посвідчення військовозобов’язаного із відміткою про тимчасову непридатність до служби у воєнний час. Це дозволяло чоловікові вільно виїжджати закордон у військовий час.

За вчинений злочин шахраям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині судитимуть водія, який в багажному відділенні автомобіля хотів перевезти ухилянта.