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Во Львовской области руководство военкомата подделывало документы о непригодности к службе

12 июня 2023 12:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовской области руководство военкомата подделывало документы о непригодности к службе
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Офис генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области разоблачили руководителей Яворовского военкомата. Они с помощью сообщников подделывали документы о непригодности к военной службе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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"Услуга" стоила 3 тысячи долларов

Известно, что схему организовал руководитель Яворовского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Совместно с ним согласились работать главы военно-врачебной комиссии и солдат-водитель этого же центра, а также врач-уролог местной больницы, которая выдавала документы о "болезни".

"Врач, без проведения медицинского осмотра военнообязанного и отсутствия результатов специальных лабораторных исследований составила акт исследования состояния здоровья. В него она внесла ложный вывод о наличии у военнообязанного тяжелых хронических болезней в стадиях обострения", — говорится в сообщении.

Так, "услуга" стоила 3 тысячи долларов. За эту сумму мужчине призывного возраста предоставляли поддельные документы об отсрочке от мобилизации.

Кроме того, в "тариф" входило временное удостоверение военнообязанного с отметкой о временной непригодности к службе в военное время. Это позволяло мужчине свободно выезжать за границу в военное время.

За совершенное преступление мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине будут судить водителя, который в багажном отделении автомобиля хотел перевезти уклониста.

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