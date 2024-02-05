Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині хлопця викрили на підробці документів — яке покарання загрожує arrow

На Львівщині хлопця викрили на підробці документів — яке покарання загрожує

5 лютого 2024 18:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині хлопця викрили на підробці документів — яке покарання загрожує
Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: НГУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області затримали 20-річного хлопця, якого підозрюють у підробці посвідчень військовозобов’язаних та перепусток для пересування під час комендантської години. За свої послуги він брав від 200 доларів до 40 тис. гривень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Львівської області у понеділок, 5 лютого.

Читайте також:

Підробляв посвідчення військовозобов'язаних та перепустки

За даними правоохоронців, хлопець виготовляв підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного з відміткою "знятий з військового обліку" та перепустки, які надають можливість переміщення під час комендантської години.

null
Підроблені печатки. Фото: Нацполіція

"Вартість підробленої перепустки становила для "клієнта" 200 доларів США, а вартість підробленого посвідчення військовозобов’язаного — 40 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

null
Підроблені перепустки. Фото: Нацполіція

Поліції вдалося зафіксувати кілька епізодів діяльності чоловіка та затримати його.

null
Підроблені печатки. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили йому про підозру щодо вчинення шахрайства, підроблення документів та їх збут.

Зазначається, що максимальне покарання, яке він може отримати, — позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що в Закарпатській області співробітники Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перетину кордону. 32-річний житель Донбасу намагався в'їхати до Румунії, використовуючи підроблені документи.

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила на Буковині масштабну корупційну схему уникнення мобілізації. Організаторами оборудки були посадовці медичних закладів, які підробляли документи для ухилянтів.

поліція
Львівська область
документи
посвідчення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі