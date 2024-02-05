На Львівщині хлопця викрили на підробці документів — яке покарання загрожує

Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: НГУ

У Львівській області затримали 20-річного хлопця, якого підозрюють у підробці посвідчень військовозобов’язаних та перепусток для пересування під час комендантської години. За свої послуги він брав від 200 доларів до 40 тис. гривень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Львівської області у понеділок, 5 лютого.

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Підробляв посвідчення військовозобов'язаних та перепустки

За даними правоохоронців, хлопець виготовляв підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного з відміткою "знятий з військового обліку" та перепустки, які надають можливість переміщення під час комендантської години.

Підроблені печатки. Фото: Нацполіція

"Вартість підробленої перепустки становила для "клієнта" 200 доларів США, а вартість підробленого посвідчення військовозобов’язаного — 40 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Підроблені перепустки. Фото: Нацполіція

Поліції вдалося зафіксувати кілька епізодів діяльності чоловіка та затримати його.

Підроблені печатки. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили йому про підозру щодо вчинення шахрайства, підроблення документів та їх збут.

Зазначається, що максимальне покарання, яке він може отримати, — позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що в Закарпатській області співробітники Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перетину кордону. 32-річний житель Донбасу намагався в'їхати до Румунії, використовуючи підроблені документи.

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