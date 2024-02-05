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На Львовщине парня разоблачили на подделке документов — какое наказание грозит

5 февраля 2024 18:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине парня разоблачили на подделке документов — какое наказание грозит
Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: НГУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области задержали 20-летнего парня, которого подозревают в подделке удостоверений военнообязанных и пропусков для передвижения во время комендантского часа. За свои услуги он брал от 200 долларов до 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Львовской области в понедельник, 5 февраля.

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Подделывал удостоверения военнообязанных и пропуска

По данным правоохранителей, парень производил поддельные временные удостоверения военнообязанного с отметкой "снятый с военного учета" и пропуска, которые дают возможность перемещения во время комендантского часа.

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Поддельные печати. Фото: Нацполиция

"Стоимость поддельного пропуска составляла для "клиента" 200 долларов США, а стоимость поддельного удостоверения военнообязанного — 40 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

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Поддельные пропуски. Фото: Нацполиция

Полиции удалось зафиксировать несколько эпизодов деятельности мужчины и задержать его.

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Поддельные печати. Фото: Нацполиция

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении мошенничества, подделке документов и их сбыте.

Отмечается, что максимальное наказание, которое он может получить, — лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что в Закарпатской области сотрудники Мукачевского пограничного отряда предотвратили незаконное пересечение границы. 32-летний житель Донбасса пытался въехать в Румынию, используя поддельные документы.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине масштабную коррупционную схему избегания мобилизации. Организаторами сделки были чиновники медицинских учреждений, которые подделывали документы для уклонистов.

полиция
Львовская область
документы
удостоверение

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