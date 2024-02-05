На Львовщине парня разоблачили на подделке документов — какое наказание грозит
Во Львовской области задержали 20-летнего парня, которого подозревают в подделке удостоверений военнообязанных и пропусков для передвижения во время комендантского часа. За свои услуги он брал от 200 долларов до 40 тысяч гривен.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Львовской области в понедельник, 5 февраля.
Подделывал удостоверения военнообязанных и пропуска
По данным правоохранителей, парень производил поддельные временные удостоверения военнообязанного с отметкой "снятый с военного учета" и пропуска, которые дают возможность перемещения во время комендантского часа.
"Стоимость поддельного пропуска составляла для "клиента" 200 долларов США, а стоимость поддельного удостоверения военнообязанного — 40 тыс. гривен", — говорится в сообщении.
Полиции удалось зафиксировать несколько эпизодов деятельности мужчины и задержать его.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении мошенничества, подделке документов и их сбыте.
Отмечается, что максимальное наказание, которое он может получить, — лишение свободы сроком до 8 лет.
Напомним, что в Закарпатской области сотрудники Мукачевского пограничного отряда предотвратили незаконное пересечение границы. 32-летний житель Донбасса пытался въехать в Румынию, используя поддельные документы.
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