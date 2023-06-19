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На Львівщині ліквідовують наслідки негоди: на яких дорогах триває ремонт

19 червня 2023 13:57
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині ліквідовують наслідки негоди: на яких дорогах триває ремонт
Ремонт дороги на Львівщині. Фото: Максим Козицький
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині продовжують ліквідацію наслідків негоди, яка завдала збитків Дрогобицькому та Стрийському районам 10 червня. Почали ремонт водопропускної труби на ділянці дороги смт. Східниця — с. Урич.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Дорожня організація продовжує ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Східниця  — Верхнє Синьовидне. Почали ремонт водопропускної труби на ділянці дороги смт. Східниця — с. Урич", — йдеться у повідомленні.

Ремонт дороги у населеному пункті Підгородці. Фото: Максим Козицький
Ремонт дороги у населеному пункті Підгородці. Фото: Максим Козицький 

Також незабаром відкриють для проїзду ділянку дороги в населеному пункті Підгородці.

Нагадаємо, ми раніше писали, що 10 червня на Львівщині були сильні грози. Внаслідок потужних дощів затопило два райони регіону. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, а рятувальні роботи тривають.

Також ми писали, що у Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення. Зазначається, що з 16 домогосподарств відкачували воду. Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).

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