На Львівщині ліквідовують наслідки негоди: на яких дорогах триває ремонт

Ремонт дороги на Львівщині. Фото: Максим Козицький

На Львівщині продовжують ліквідацію наслідків негоди, яка завдала збитків Дрогобицькому та Стрийському районам 10 червня. Почали ремонт водопропускної труби на ділянці дороги смт. Східниця — с. Урич.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Дорожня організація продовжує ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Східниця — Верхнє Синьовидне. Почали ремонт водопропускної труби на ділянці дороги смт. Східниця — с. Урич", — йдеться у повідомленні.

Ремонт дороги у населеному пункті Підгородці. Фото: Максим Козицький

Також незабаром відкриють для проїзду ділянку дороги в населеному пункті Підгородці.

Нагадаємо, ми раніше писали, що 10 червня на Львівщині були сильні грози. Внаслідок потужних дощів затопило два райони регіону. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, а рятувальні роботи тривають.

Також ми писали, що у Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення. Зазначається, що з 16 домогосподарств відкачували воду. Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).