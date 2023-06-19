Во Львовской области ликвидируют последствия непогоды: на каких дорогах продолжается ремонт

Ремонт дороги во Львовской области. Фото: Максим Козицкий

На Львовщине продолжают ликвидацию последствий непогоды, нанесшей ущерб Дрогобычскому и Стрыйскому районам 10 июня. Начали ремонт водопропускной трубы на участке дороги пгт. Сходница — с. Урич.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Читайте также:

Ремонтируют дорогу Сходница — Верхнее Синевидное

"Дорожная организация продолжает ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сходница — Верхнее Синевидное. Начали ремонт водопропускной трубы на участке дороги пгт. Сходница — с. Урич", — говорится в сообщении.

Ремонт дорог в населенном пункте Подгородцы. Фото: Максим Козицкий

Также в скором времени отрывают для проезда участок дороги в населенном пункте Подгородцы.

Напомним, мы ранее писали, что 10 июня во Львовской области были сильные грозы. В результате мощных дождей затопило два района региона. Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется, а спасательные работы продолжаются.

Также мы писали, что в Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления. Отмечается, что из 16 домохозяйств откачивали воду. Подразделения ГСЧС спасли 45 человек (из них 8 детей).