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Во Львовской области ликвидируют последствия непогоды: на каких дорогах продолжается ремонт

19 июня 2023 13:57
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области ликвидируют последствия непогоды: на каких дорогах продолжается ремонт
Ремонт дороги во Львовской области. Фото: Максим Козицкий
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине продолжают ликвидацию последствий непогоды, нанесшей ущерб Дрогобычскому и Стрыйскому районам 10 июня. Начали ремонт водопропускной трубы на участке дороги пгт. Сходница — с. Урич.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Дорожная организация продолжает ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сходница — Верхнее Синевидное. Начали ремонт водопропускной трубы на участке дороги пгт. Сходница  — с. Урич",  — говорится в сообщении.

Ремонт дорог в населенном пункте Подгородцы. Фото: Максим Козицкий
Ремонт дорог в населенном пункте Подгородцы. Фото: Максим Козицкий

Также в скором времени отрывают для проезда участок дороги в населенном пункте Подгородцы.

Напомним, мы ранее писали, что 10 июня во Львовской области были сильные грозы. В результате мощных дождей затопило два района региона. Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется, а спасательные работы продолжаются.

Также мы писали, что в Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления. Отмечается, что из 16 домохозяйств откачивали воду. Подразделения ГСЧС спасли 45 человек (из них 8 детей).

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