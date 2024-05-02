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На Львівщині незаконно звільнені медсестри відсудили понад мільйон гривень

2 травня 2024 18:24
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Ілля Рябінін
редактор
На Львівщині незаконно звільнені медсестри відсудили понад мільйон гривень
Медсестри у лікарні. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Золочівський райсуд Львівської області задовольнив позови трьох медсестер, яких у 2022 році безпідставно звільнили з військового госпіталю Нацгвардії. Суддя Володимир Сивак ухвалив рішення поновити жінок на посадах та виплатити зарплати за час вимушеного прогулу загальною сумою у 1,1 млн грн.

Про це інформує Zaxid.net з посиланням на судовий вердикт у Держреєстрі судових рішень.

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Як зазначається, троє медсестер працювали у військовому госпіталі Національної гвардії, але на початку липня 2022 року їх звільнили з роботи "через скорочення штату працівників та неможливістю переведення на іншу роботу". Жінки порахували своє звільнення незаконним і звернулись до суду.

У позовах медсестри вказали, що шпиталь не запропонував їм інші вакансії незалежно від того, в якому структурному підрозділі вони працювали до звільнення. Жінкам також не пропонували підвищити свої кваліфікації для роботи на інших посадах.

Суд встав на бік медпрацівниць, поновив їх на посадах та зобов’язав шпиталь виплатити їм зарплати за час вимушеного прогулу загальною сумою в 1,1 млн грн (456 тис. грн, 386 тис. грн, 314 тис. грн). 

Нагадаємо, раніше в Україні конфіскували майно колишнього міністра освіти Дмитра Табачника та передали його до Фонду держмайна України.

Також у Львівській області викрили двох працівників  "Львіввугілля", які безпідставно отримували заробітну плату, при цьому на робочих місцях не перебували, а будували дачу своєму керівництву. 

суд
медики
Нацгвардія
Україна
Львівська область

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