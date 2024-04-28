У Львівській області водій уник покарання за ДТП, в якій загинула 78-річна жінка

ДТП у Львівській області, внаслідок якої загинула жінка. Фото: Vartonews

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області звільнив від покарання 20-річного водія за порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті. Йому призначили три роки іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду.

Читайте також:

Уникнення покарання за ДТП

Обвинувачений 19 лютого 2024 року на автомобілі Volkswagen Golf збив 78-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП. Чоловік їхав зі швидкістю 120 кілометрів за годину.

Під час судових засідань фігурант розповів, що їхав біля торгового центру, коли жінка вийшла з-за мікроавтобуса. Чоловік пояснив, що не встиг зупинитися та наїхав на неї.

Після цього він вийшов з авто, викликав поліцію та медиків. Обвинувачений примирився з рідними загиблої та відшкодував їм збитки. Чоловік повністю визнав провину та розкаявся.

Суддя Юрій Кучаковський визнав фігуранта винним у порушенні ПДР, які призвели до смерті, однак звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Також чоловік повинен сплатити 26,5 тис. грн за судові експертизи.

Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, поблизу Львова сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії рятувальникам довелося деблокувати водійку з понівеченого автомобіля.

Також у селі Зубра неподалік Львова автівка збила двох 13-річних дівчат на електросамокаті, які раптово виїхали на дорогу. За даними ЗМІ, за кермом транспортного засобу перебувала працівниця Державної податкової служби у Львівській області Марія Федунь.