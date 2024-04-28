Во Львовской области водитель избежал наказания за ДТП, в котором погибла 78-летняя женщина

ДТП во Львовской области, в результате которого погибла женщина. Фото: Vartonews

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области освободил от наказания 20-летнего водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть. Ему назначили три года испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Избегание наказания за ДТП

Обвиняемый 19 февраля 2024 года на автомобиле Volkswagen Golf сбил 78-летнюю женщину. От полученных травм она умерла на месте ДТП. Мужчина ехал со скоростью 120 километров в час.

В ходе судебных заседаний фигурант рассказал, что ехал возле торгового центра, когда женщина вышла из-за микроавтобуса. Мужчина объяснил, что не успел остановиться и наехал на нее.

После этого он вышел из авто, вызвал полицию и медиков. Обвиняемый примирился с родными погибшей и возместил им ущерб. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Судья Юрий Кучаковский признал фигуранта виновным в нарушении ПДД, повлекших смерть, однако освободил от наказания, назначив три года испытательного срока. Также мужчина должен заплатить 26,5 тыс. грн за судебные экспертизы.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, вблизи Львова произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии спасателям пришлось деблокировать водителя из искореженного автомобиля.

Также в селе Зубра недалеко от Львова автомобиль сбил двух 13-летних девочек на электросамокате, внезапно выехавших на дорогу. По данным СМИ, за рулем транспортного средства находилась работница Государственной налоговой службы во Львовской области Мария Федунь.