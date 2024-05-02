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Во Львовской области незаконно уволенные медсестры отсудили более миллиона гривен

2 мая 2024 18:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области незаконно уволенные медсестры отсудили более миллиона гривен
Медсестры в больнице. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Золочевский райсуд Львовской области удовлетворил иски трех медсестер, которых в 2022 году безосновательно уволили из военного госпиталя Нацгвардии. Судья Владимир Сивак принял решение возобновить женщин в должностях и выплатить зарплаты за время вынужденного прогула общей суммой в 1,1 млн грн.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на судебный вердикт в Госреестре судебных решений.

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Как отмечается, трое медсестер работали в военном госпитале Национальной гвардии, но в начале июля 2022 года их уволили с работы "из-за сокращения штата работников и невозможностью перевода на другую работу". Женщины сочли свое увольнение незаконным и обратились в суд.

В исках медсестры указали, что госпиталь не предложил им другие вакансии вне зависимости от того, в каком структурном подразделении они работали до увольнения. Женщинам также не предлагалось повысить свои квалификации для работы на других должностях.

Суд встал на сторону медработниц, восстановил их в должностях и обязал госпиталь выплатить им зарплаты за время вынужденного прогула общей суммой в 1,1 млн грн (456 тыс. грн, 386 тыс. грн, 314 тыс. грн).

Напомним, ранее в Украине конфисковали имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника и передали его в Фонд госимущества Украины.

Также во Львовской области разоблачили двух работников "Львовугля", которые безосновательно получали заработную плату, но при этом на рабочих местах не находились, а строили дачу своему руководству.

суд
медики
Нацгвардия
Украина
Львовская область

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