Погода на Львівщині завтра – прогноз, температура, туман і вітер

На Львівщині очікують туман і до +26° тепла: погода на завтра
У неділю, 20 вересня, на Львівщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, а вдень температура повітря підніметься до +21…+26 °С. У Львові вдень буде +22…+24 °С.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Якою буде погода на Львівщині
У області прогнозують мінливу хмарність та відсутність істотних опадів. Уночі та вранці місцями очікується туман.
Вітер буде південно-західним, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, а вдень підніметься до +21…+26 °С.
У Львові вночі очікується +8…+10 °С, удень температура повітря становитиме +22…+24 °С.
На Львівщині оголосили жовтий рівень небезпечності
Синоптики попереджають про туман уночі та вранці. Видимість через нього місцями становитиме 200–500 метрів.
Через небезпечне метеорологічне явище оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Попередження стосується як території Львівської області, так і міста Львова.
Яка буде пожежна небезпека
20 вересня на Львівщині прогнозують переважно середній, 3-го класу, рівень пожежної небезпеки. Місцями очікується низький, 2-го класу, рівень.
Водночас у районі Бродів прогнозують високу, 4-го класу, пожежну небезпеку.
Погодні умови загалом сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.
Останні новини Львівщини
Як писали Новини.LIVE, на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки MAN. У селищі Східниця Дрогобицького району водій під час руху заднім ходом наїхав на 32-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.
Також Новини.LIVE повідомляли, що двоє мешканців Львівщини — 32-річний чоловік та 24-річна жінка — намагалися провезти через український кордон нові смартфони Apple без необхідного декларування. Вони прямували автомобілями та обрали для проходження митного контролю смугу спрощеного контролю "зелений коридор".