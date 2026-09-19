Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині очікують туман і до +26° тепла: погода на завтра

На Львівщині очікують туман і до +26° тепла: погода на завтра

Ua ru
19 вересня 2026 14:25
Погода на Львівщині завтра – прогноз, температура, туман і вітер
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 20 вересня, на Львівщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, а вдень температура повітря підніметься до +21…+26 °С. У Львові вдень буде +22…+24 °С.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода на Львівщині

У області прогнозують мінливу хмарність та відсутність істотних опадів. Уночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер буде південно-західним, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, а вдень підніметься до +21…+26 °С.

Читайте також:

У Львові вночі очікується +8…+10 °С, удень температура повітря становитиме +22…+24 °С.

Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Львові. Фото: скриншот Meteopost

На Львівщині оголосили жовтий рівень небезпечності

Синоптики попереджають про туман уночі та вранці. Видимість через нього місцями становитиме 200–500 метрів.

Через небезпечне метеорологічне явище оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Попередження стосується як території Львівської області, так і міста Львова.

Небезпечні метеорологічні явища на Львівщині
Небезпечні метеорологічні явища на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Яка буде пожежна небезпека

20 вересня на Львівщині прогнозують переважно середній, 3-го класу, рівень пожежної небезпеки. Місцями очікується низький, 2-го класу, рівень.

Водночас у районі Бродів прогнозують високу, 4-го класу, пожежну небезпеку.

Погодні умови загалом сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

На Львівщині оголосили жовтий рівень небезпечності
Жовтий рівень небезпечності на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Останні новини Львівщини

Як писали Новини.LIVE, на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки MAN. У селищі Східниця Дрогобицького району водій під час руху заднім ходом наїхав на 32-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Також Новини.LIVE повідомляли, що двоє мешканців Львівщини — 32-річний чоловік та 24-річна жінка — намагалися провезти через український кордон нові смартфони Apple без необхідного декларування. Вони прямували автомобілями та обрали для проходження митного контролю смугу спрощеного контролю "зелений коридор".

погода Львівська область прогноз погоди туман Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації