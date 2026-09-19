Погода на Львівщині завтра – прогноз, температура, туман і вітер

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 20 вересня, на Львівщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, а вдень температура повітря підніметься до +21…+26 °С. У Львові вдень буде +22…+24 °С.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині

У області прогнозують мінливу хмарність та відсутність істотних опадів. Уночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер буде південно-західним, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, а вдень підніметься до +21…+26 °С.

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У Львові вночі очікується +8…+10 °С, удень температура повітря становитиме +22…+24 °С.

Прогноз погоди у Львові. Фото: скриншот Meteopost

На Львівщині оголосили жовтий рівень небезпечності

Синоптики попереджають про туман уночі та вранці. Видимість через нього місцями становитиме 200–500 метрів.

Через небезпечне метеорологічне явище оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Попередження стосується як території Львівської області, так і міста Львова.

Небезпечні метеорологічні явища на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Яка буде пожежна небезпека

20 вересня на Львівщині прогнозують переважно середній, 3-го класу, рівень пожежної небезпеки. Місцями очікується низький, 2-го класу, рівень.

Водночас у районі Бродів прогнозують високу, 4-го класу, пожежну небезпеку.

Погодні умови загалом сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Жовтий рівень небезпечності на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Останні новини Львівщини

Як писали Новини.LIVE, на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки MAN. У селищі Східниця Дрогобицького району водій під час руху заднім ходом наїхав на 32-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Також Новини.LIVE повідомляли, що двоє мешканців Львівщини — 32-річний чоловік та 24-річна жінка — намагалися провезти через український кордон нові смартфони Apple без необхідного декларування. Вони прямували автомобілями та обрали для проходження митного контролю смугу спрощеного контролю "зелений коридор".