Погода в Львовской области завтра — прогноз, температура, туман и ветер

Во Львовской области ожидаются туман и до +26° тепла: прогноз погоды на завтра
В воскресенье, 20 сентября, во Львовской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью и утром местами будет образовываться туман, а днем температура воздуха поднимется до +21…+26 °С. Во Львове днём будет +22…+24 °С.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Какая будет погода во Львовской области
В области прогнозируют переменную облачность и отсутствие значительных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер будет юго-западным, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, а днем поднимется до +21…+26 °С.
Во Львове ночью ожидается +8…+10 °С, днём температура воздуха составит +22…+24 °С.
Во Львовской области объявлен желтый уровень опасности
Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром. Видимость из-за него местами составит 200–500 метров.
В связи с опасным метеорологическим явлением объявлен I уровень опасности — желтый. Предупреждение касается как территории Львовской области, так и города Львова.
Какова будет пожарная опасность
20 сентября на Львовщине прогнозируется преимущественно средний, 3-го класса, уровень пожарной опасности. Местами ожидается низкий, 2-го класса, уровень.
В то же время в районе Бродов прогнозируется высокая, 4-го класса, пожарная опасность.
Погодные условия в целом будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.
Последние новости Львовской области
Как писали Новини.LIVE, на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN. В поселке Схидница Дрогобычского района водитель во время движения задним ходом наехал на 32-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.
Также Новини.LIVE сообщали, что двое жителей Львовской области — 32-летний мужчина и 24-летняя женщина — пытались провезти через украинскую границу новые смартфоны Apple без необходимого декларирования. Они следовали на автомобилях и выбрали для прохождения таможенного контроля полосу упрощенного контроля "зеленый коридор".