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Главная Львов Во Львовской области ожидаются туман и до +26° тепла: прогноз погоды на завтра

Во Львовской области ожидаются туман и до +26° тепла: прогноз погоды на завтра

Ua ru
19 сентября 2026 14:25
Погода в Львовской области завтра — прогноз, температура, туман и ветер
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 20 сентября, во Львовской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью и утром местами будет образовываться туман, а днем температура воздуха поднимется до +21…+26 °С. Во Львове днём будет +22…+24 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области

В области прогнозируют переменную облачность и отсутствие значительных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер будет юго-западным, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, а днем поднимется до +21…+26 °С.

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Во Львове ночью ожидается +8…+10 °С, днём температура воздуха составит +22…+24 °С.

Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоды во Львове. Фото: скриншот Meteopost

Во Львовской области объявлен желтый уровень опасности

Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром. Видимость из-за него местами составит 200–500 метров.

В связи с опасным метеорологическим явлением объявлен I уровень опасности — желтый. Предупреждение касается как территории Львовской области, так и города Львова.

Небезпечні метеорологічні явища на Львівщині
Опасные метеорологические явления во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Какова будет пожарная опасность

20 сентября на Львовщине прогнозируется преимущественно средний, 3-го класса, уровень пожарной опасности. Местами ожидается низкий, 2-го класса, уровень.

В то же время в районе Бродов прогнозируется высокая, 4-го класса, пожарная опасность.

Погодные условия в целом будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

На Львівщині оголосили жовтий рівень небезпечності
Жёлтый уровень опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Последние новости Львовской области

Как писали Новини.LIVE, на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN. В поселке Схидница Дрогобычского района водитель во время движения задним ходом наехал на 32-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

Также Новини.LIVE сообщали, что двое жителей Львовской области — 32-летний мужчина и 24-летняя женщина — пытались провезти через украинскую границу новые смартфоны Apple без необходимого декларирования. Они следовали на автомобилях и выбрали для прохождения таможенного контроля полосу упрощенного контроля "зеленый коридор".

погода Львовская область прогноз погоды туман Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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