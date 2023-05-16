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На Львівщині оголосили вироки сімом військовим, які відмовились їхати на фронт

16 травня 2023 15:09
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині оголосили вироки сімом військовим, які відмовились їхати на фронт
Будівля Сокальського районного суду. Фото: golosznadbugu
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сокальський районний суд Львівщини оголосив вироки сімом військовим, які відмовились виконувати наказ начальника прикордонного загону та поїхати на схід для виконання бойових завдань. У суді військові заявили, що вони тільки повернулись з Соледара і хотіли піти у відпустку, але їм відмовили. Суд звільнив їх від тюремного ув’язнення, призначивши іспитові терміни.

Про це інормує ZAXID.NET.

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Деталі справи 

Як вказано у вироках суду, які оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2023 року, шестеро солдатів та один сержант, будучи військовослужбовцями Державної прикордонної служби, у січні 2023 року відмовились виконати наказ начальника прикордонного загону та поїхати у Краматорськ для виконання бойових завдань. Через це їх звинуватили у кримінальному правопорушення  — непокорі.

Матеріали щодо кожного з військових суд розглядав окремо. У суді солдати та сержант надали аналогічні пояснення та розповіли, що вони прибули на Львівщину з гарячих точок, зокрема, з Соледара, та хотіли, щоб їм дали час для відновлення, але керівництво їм відмовило та заявило про необхідність вирушати у Краматорськ. Свою провину військові визнали.

Суд визнав військових винними у непокорі та призначив по п’ять років тюрми, але їх звільнили від відбування покарань, встановивши річні іспитові терміни.

Нагадаємо, ми раніше писали, що суд на Львівщині виніс вирок росіянину за пости в "Однокласниках". 

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