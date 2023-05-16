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Во Львовской области объявили приговоры семи военным, отказавшимся ехать на фронт

16 мая 2023 15:09
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области объявили приговоры семью военным, которые отказались ехать на фронт
Здание Сокальского районного суда. Фото: golosznadbugu
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сокальский районный суд Львовской области объявил приговоры семи военным, которые отказались выполнять приказ начальника пограничного отряда и поехать на восток для выполнения боевых задач. В суде военные заявили, что они только что вернулись из Соледара и хотели пойти в отпуск, но им отказали. Суд освободил их от тюремного заключения, назначив испытательные сроки.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали дела

Как указано в приговорах суда, обнародованных в судебном реестре в мае 2023 года, шесть солдат и один сержант, будучи военнослужащими Государственной пограничной службы, в январе 2023 года отказались выполнить приказ начальника пограничного отряда и поехать в Краматорск для выполнения боевых задач. Поэтому их обвинили в уголовном правонарушении — неповиновении.

Материалы по каждому из военных суд рассматривал отдельно. В суде солдаты и сержант дали аналогичные объяснения и рассказали, что они прибыли во Львовскую область с горячих точек, в частности, из Соледара, и хотели, чтобы им дать время для восстановления, но руководство им отказало и заявило о необходимости отправляться в Краматорск. Свою вину военные признали.

Суд признал военных виновными в неповиновении и назначил по пять лет тюрьмы, но они были освобождены от отбывания наказаний, установив годовые испытательные сроки.

Напомним, мы ранее писали, что суд во Львовской области вынес приговор россиянину за посты в "Одноклассниках".

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