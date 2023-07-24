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На Львівщині п'яна водійка наїхала на чотирьох людей

24 липня 2023 10:50
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині п'яна водійка наїхла на чотирьох людей
Авто яке наїхало на людей. Фото: Нацполіція Львівщини.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Уночі на неділю, 23 липня, у селі Суховоля біля Львова п’яна 39-річна водійка позашляховика BMW X5, рухаючись заднім ходом, збила чотирьох пішоходів. Аварія сталася біля місцевого озера.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Деталі ДТП

"Водійка автомобіля "BMW X5", 39-річна жителька одного з сіл Львівського району здійснила наїзд на чотирьох мешканців — жінок віком 21, 27 та 48 років і 20-річного чоловіка. Постраждалих з травмами госпіталізували.
ДТП сталася у селі Суховоля Львівського району", — йдеться у повідомленні.

Авто, якее їхало заднім ходом та збило людей. Фото: Нацполіція Львівщини.
Авто яке їхало заднім ходом та збило людей. Фото: Нацполіція Львівщини.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області батько взяв вину на себе за смертельну ДТП сина. За попередньою інформацією поліції, у вчиненні наїзду на 16-річну школярку зізнався 51-річний мешканець Стрийського району, але під час слідства це спростували.

Також, ми раніше писали, а Львівщині у селищі Східниця сталася ДТП. Автомобіль Tesla, за кермом якого була 35-річна жителька Східниці, стикнувся з мотоциклом Yokomoto HT250-3, яким керував 17-річний мешканець одного із сіл Дрогобицького району.

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