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На Львовщине пьяная водитель наехала на четырех человек

24 июля 2023 10:50
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине пьяная водитель наехала на четырех человек
Авто которое наехало на людей. Фото: Нацполиция Львовской области.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В ночь на воскресенье, 23 июля, в селе Суховоля возле Львова пьяная 39-летняя водитель внедорожника BMW X5, двигаясь задним ходом, сбила четырех пешеходов. Авария произошла у местного озера.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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Подробности ДТП

"Водитель автомобиля "BMW X5", 39-летняя жительница одного из сел Львовского района совершила наезд на четырех жителей — женщин в возрасте 21, 27 и 48 лет и 20-летнего мужчину. Пострадавших с травмами госпитализировали. ДТП произошло в селе Суховоля Львовского района" ,  —  говорится в сообщении.

Автомобиль, который ехал задним ходом и сбил людей. Фото: Нацполиция Львовской области.
Автомобиль который ехал задним ходом и сбил людей. Фото: Нацполиция Львовской области.

По факту ДТП следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286-1 УКУ). Виновнице грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области отец взял вину на себя за смертельное ДТП сына. По предварительной информации полиции, в совершении наезда на 16-летнюю школьницу признался 51-летний житель Стрыйского района, но в ходе следствия это опровергли.

Также мы раньше писали, а Львовщине в поселке Сходница произошло ДТП. Автомобиль Tesla, за рулем которого была 35-летняя жительница Сходницы, столкнулся с мотоциклом Yokomoto HT250-3 под управлением 17-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района.

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