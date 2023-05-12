На Львівщині під час футбольного турніру побили двох учнів

Підлітки грають у футбол. Фото: УНІАН

Напередодні, у Дрогобичі під час шкільного футбольного турніру сталася бійка, в результаті якої постраждали щонайменше двоє школярів. Один з них, 14-річний хлопець, учень стебницького ліцею №7 знепритомнів на полі, його досить довго не могли привести до тями.

Про це інформує ZAXID.NET.

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Деталі побиття

Інцидент записали на відео очевидці та оприлюднили в соцмережах. Попередньо відомо, що підлітків побили фанати, яким не сподобався результат гри. Справою вже займається поліція.

Організатором футбольного турніру був відділ освіти Дрогобицької міськради. Начальник відділу Віталій Вовків розповів, що бійка трапилася вже після завершення гри та оголошення переможців.

"Десь хлопці накинулися, щось хтось комусь сказав, один одного вдарили. Дитина впала. Одразу підбігли вчителі, які були з тими командами і бійку припинили", — розповів Віталій Вовків.

Постраждалий школяр деякий час лежав непритомний, присутні не могли надати першу допомогу. Зі слів начальника відділу освіти, швидку допомогу на місце не викликали, оскільки "хлопець встав і ніби все було добре". Але коли підліток прийшов додому, зі слів батька, він знову знепритомнів. Тоді батьки звернулися до лікарів. Також на місце події поліцію не викликали, оскільки організатори заходу вирішили розібратися самостійно.

Віталій Вовків розповів, що відділ освіти видав наказ про службове розслідування даного інциденту, поспілкувалися з батьками та вчителями.

"Дійшли до того, що потрібно уточнити всі деталі, опитати учнів та вчителів та вияснити, хто це зробив. Є підозра, що хтось з вболівальників, які не брали участі у грі, зайшов і вдарив хлопця", — каже посадовець.

"Були емоції, пішла така реакція. Ми навіть не могли передбачити такого, що хтось десь вискочить і когось поб’є. 5 секунд — і вже наслідки", — додає Віталій Вовків.

Батько постраждалого хлопця Володимир Куц розповів ZAXID.NET, що справою вже займається поліція.

Зі слів батька, його 14-річного сина нападник вдарив ногою в голову.

"Була підозра на струс мозку. На полі його довший час відкачували після того побоїща, не могли дати раду. Мене дивує, чому на футбольному турнірі не був присутній медик, щоб в разі потреби надати першу допомогу. Відправили дитину додому і дитина вдома зомліла. Я ввечері приїхав до хати, і ми поїхали в лікарню", — розповів Володимир Куц.

В лікарні хлопцеві провели обстеження і відпустили додому.

"МРТ ми не робили, попередньо все добре", — каже батько.

З його слів, у результаті бійки на футбольному турнірі постраждав ще один школяр з того ж ліцею, якому розбили ніс та була підозра на перелом ребра.

Нападників наразі не знайшли, однак, зі слів батька, на футбольному майданчику є відеонагляд, завдяки якому можна все встановити.

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