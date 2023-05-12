Во Львовской области во время футбольного турнира избили двух учеников

Подростки играют в футбол. Фото: УНИАН

Накануне, в Дрогобыче во время школьного футбольного турнира произошла драка, в результате которой пострадали по меньшей мере двое школьников. Один из них, 14-летний парень, ученик стебельского лицея №7 потерял сознание на поле, его довольно долго не могли привести в сознание.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали избиения

Инцидент записали на видео очевидцы и обнародовали в соцсетях. Предварительно известно, что подростков избили фанаты, которым не понравился результат игры. Делом уже занимается полиция.

Организатором футбольного турнира был отдел образования Дрогобычского горсовета. Начальник отдела Виталий Вовков рассказал, что потасовка произошла уже после завершения игры и объявления победителей.

"Где-то ребята набросились, что-то кто-то кому-то сказал, друг друга ударили. Ребенок упал. Сразу подбежали учителя, которые были с теми командами и драку прекратили" , — рассказал Виталий Волков.

Пострадавший школьник некоторое время лежал без сознания, присутствовавшие не могли оказать первую помощь. По словам начальника отдела образования, скорую помощь на место не вызвали, поскольку "парень встал и вроде бы все было хорошо". Но когда подросток пришел домой, по словам отца, он снова потерял сознание. Тогда родители обратились к врачам. Также на место происшествия полиция не была вызвана, поскольку организаторы мероприятия решили разобраться самостоятельно.

Виталий Волков рассказал, что отдел образования издал приказ о служебном расследовании данного инцидента, пообщались с родителями и учителями.

"Дошли до того, что нужно уточнить все детали, опросить учеников и учителей и выяснить, кто это сделал. Есть подозрение, что кто-то из болельщиков, не участвовавших в игре, зашел и ударил парня", — говорит чиновник.

"Были эмоции, пошла такая реакция. Мы даже не могли предсказать того, что кто-то где-то выскочит и кого-нибудь побьет. 5 секунд — и уже последствия", — добавляет Виталий Волков.

Отец пострадавшего молодого человека Владимир Куц рассказал ZAXID.NET, что делом уже занимается полиция.

По словам отца, его 14-летнего сына нападающий ударил ногой в голову.

"Было подозрение на сотрясение мозга. На поле его долгое время откачивали после того побоища, не могли справиться. Меня удивляет, почему на футбольном турнире не присутствовал медик, чтобы в случае необходимости оказать первую помощь. Отправили ребенка домой и ребенок дома потерял сознание. Я вечером приехал в дом, и мы поехали в больницу" , — рассказал Владимир Куц.

В больнице парню провели обследование и отпустили домой.

"МРТ мы не делали, предварительно все хорошо" , — говорит отец.

По его словам, в результате потасовки на футбольном турнире пострадал еще один школьник из того же лицея, которому разбили нос и было подозрение на перелом ребра.

Нападавших пока не нашли, однако, по словам отца, на футбольной площадке есть видеонаблюдение, благодаря которому можно все установить.

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