На Львівщині під час вихідних втопилося двоє людей
Впродовж року на водоймах Львівщини загинуло 31 людина, з них 1 дитина. А минулих вихідних на водоймах у Львівській області втопилося 2 людини.
Про це повідомили у ДСНС Львівщини.
Підрозділами ДСНС на Львівщині врятовано 5 осіб, з них 3 дітей
"У селі Жвирка, Червоноградського району на річці Західний Буг виявили тіло місцевого мешканця, 1945 року народження. Також надійшло повідомлення про те, що у селі Криниця, Стрийського району в місцевому озері виявлено утопленика", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
• купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
• вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
• стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
• купатися на одинці;
• вживати спиртні напої до та під час купання;
• допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
• купання дітей без супроводу дорослих.
Додамо, ми раніше писали, що у річці Стрий на Львівщині знайшли тіло 22-річного хлопця, який відпочивав біля річки і втопився. Водолази знайшли тіло хлопця наступного дня після зникнення.
Також, ми раніше писали, що в Одеській області дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку. Дитину знайшли батьки без ознак життя.