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На Львівщині під час вихідних втопилося двоє людей

21 серпня 2023 12:09
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині під час вихідних втопилося двоє людей
Водолаз у воді. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Впродовж року на водоймах Львівщини загинуло 31 людина, з них 1 дитина. А минулих вихідних на водоймах у Львівській області втопилося 2 людини. 

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

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"У селі Жвирка, Червоноградського району на річці Західний Буг виявили тіло місцевого мешканця, 1945 року народження. Також надійшло повідомлення про те, що у селі Криниця, Стрийського району в місцевому озері виявлено утопленика", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

• купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

• вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

• стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

• купатися на одинці;

• вживати спиртні напої до та під час купання;

• допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

• купання дітей без супроводу дорослих.

Додамо, ми раніше писали, що у річці Стрий на Львівщині знайшли тіло 22-річного хлопця, який відпочивав біля річки і втопився. Водолази знайшли тіло хлопця наступного дня після зникнення.

Також, ми раніше писали, що в Одеській області дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку. Дитину знайшли батьки без ознак життя. 

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