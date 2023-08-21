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На Львовщине во время выходных утонули два человека

21 августа 2023 12:09
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине во время выходных утонули два человека
Водолаз в воде. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

За год на водоемах Львовщины погиб 31 человек, из них 1 ребенок. А в минувшие выходные на водоемах во Львовской области утонули 2 человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

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"В селе Жвирка, Червоноградского района на реке Западный Буг обнаружили тело местного жителя, 1945 года рождения. Также поступило сообщение о том, что в селе Криница, Стрыйского района в местном озере обнаружен утопленник", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время отдыха у водоемов запрещено:

• купаться в местах, не определенных местными органами власти и не оборудованных для купания людей;

• вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

• прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений, не предназначенных для этого;

• купаться в одиночку;

• употреблять спиртные напитки до и во время купания;

• допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

• купание детей без сопровождения взрослых.

Добавим, мы раньше писали, что в реке Стрый во Львовской области нашли тело 22-летнего парня, который отдыхал у реки и утонул. Водолазы обнаружили тело парня на следующий день после исчезновения.

Также, мы ранее писали, что в Одесской области ребенок утонул в бочонке с водой, стоявшей во дворе возле дома. Ребёнка нашли родители без признаков жизни.

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