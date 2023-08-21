На Львовщине во время выходных утонули два человека
За год на водоемах Львовщины погиб 31 человек, из них 1 ребенок. А в минувшие выходные на водоемах во Львовской области утонули 2 человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.
Подразделениями ГСЧС во Львовской области спасены 5 человек, из них 3 детей
"В селе Жвирка, Червоноградского района на реке Западный Буг обнаружили тело местного жителя, 1945 года рождения. Также поступило сообщение о том, что в селе Криница, Стрыйского района в местном озере обнаружен утопленник", — говорится в сообщении.
Напомним, что во время отдыха у водоемов запрещено:
• купаться в местах, не определенных местными органами власти и не оборудованных для купания людей;
• вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
• прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений, не предназначенных для этого;
• купаться в одиночку;
• употреблять спиртные напитки до и во время купания;
• допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
• купание детей без сопровождения взрослых.
Добавим, мы раньше писали, что в реке Стрый во Львовской области нашли тело 22-летнего парня, который отдыхал у реки и утонул. Водолазы обнаружили тело парня на следующий день после исчезновения.
Также, мы ранее писали, что в Одесской области ребенок утонул в бочонке с водой, стоявшей во дворе возле дома. Ребёнка нашли родители без признаков жизни.