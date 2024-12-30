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На Львівщині підрахували кількість спроб перетину КПП за рік

30 грудня 2024 23:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки ухилянтів спіймали на КПП Львівщини за 2024 рік
Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Заступник начальника штабу сьомого прикордонного загону Сергій Курило заявив про велику кількість спроб незаконного перетину кордону у Львівській області. Від початку цього року відомо про понад 330 випадків.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Прикордонний загін ефективно протидіяв протиправній діяльності груп та окремих осіб пов'язаних з незаконним переправленням через кордон осіб, наркотичних речовин та інших правопорушень", — зазначив він.

За словами Курила, в цілому від початку року припинено понад 330 спроб незаконного перетину кордону, а до адміністративної відповідальності притягнуто понад 1000 осіб.

Водночас прикордонники надали понад 22 тисячі рішень про дозвіл на перебування в межах прикордонної смуги.

Раніше у ДПСУ зазначили, що протягом 2024 року було викрито понад 330 злочинних груп, які допомагали незаконно перетинати кордон. 

А начальниця групи запобігання та виявлення корупції Валентина Скред заявила, що на Львівщині цього року зафіксували численні спроби підкупу прикордонників на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

кордон Львівська область прикордонники мобілізація ухилянти ДПСУ

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