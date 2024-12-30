Скільки ухилянтів спіймали на КПП Львівщини за 2024 рік

На Львівщині підрахували кількість спроб перетину КПП за рік
Заступник начальника штабу сьомого прикордонного загону Сергій Курило заявив про велику кількість спроб незаконного перетину кордону у Львівській області. Від початку цього року відомо про понад 330 випадків.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Незаконний перетин кордону
"Прикордонний загін ефективно протидіяв протиправній діяльності груп та окремих осіб пов'язаних з незаконним переправленням через кордон осіб, наркотичних речовин та інших правопорушень", — зазначив він.
За словами Курила, в цілому від початку року припинено понад 330 спроб незаконного перетину кордону, а до адміністративної відповідальності притягнуто понад 1000 осіб.
Водночас прикордонники надали понад 22 тисячі рішень про дозвіл на перебування в межах прикордонної смуги.
Раніше у ДПСУ зазначили, що протягом 2024 року було викрито понад 330 злочинних груп, які допомагали незаконно перетинати кордон.
А начальниця групи запобігання та виявлення корупції Валентина Скред заявила, що на Львівщині цього року зафіксували численні спроби підкупу прикордонників на загальну суму понад 2 мільйони гривень.
Читайте Новини.LIVE!