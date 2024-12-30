Сколько уклонистов поймали на КПП Львовщины за 2024 год

Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Заместитель начальника штаба седьмого пограничного отряда Сергей Курило заявил о большом количестве попыток незаконного пересечения границы во Львовской области. С начала этого года известно о более 330 случаях.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Незаконное пересечение границы

"Пограничный отряд эффективно противодействовал противоправной деятельности групп и отдельных лиц связанных с незаконной переправкой через границу лиц, наркотических веществ и других правонарушений", — отметил он.

По словам Курило, в целом с начала года пресечено более 330 попыток незаконного пересечения границы, а к административной ответственности привлечено более 1000 человек.

В то же время пограничники предоставили более 22 тысяч решений о разрешении на пребывание в пределах пограничной полосы.

Ранее в ГПСУ отметили, что в течение 2024 года было разоблачено более 330 преступных групп, которые помогали незаконно пересекать границу.

А начальница группы предотвращения и выявления коррупции Валентина Скред заявила, что на Львовщине в этом году зафиксировали многочисленные попытки подкупа пограничников на общую сумму более, чем 2 миллионов гривен.