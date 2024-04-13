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На Львівщині підрядника судитимуть за неправдиві дані про будівництво медцентру

13 квітня 2024 13:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині підрядника судитимуть за неправдиві дані про будівництво медцентру
Засідання суду. Фото: dumskaya.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На Львівщині підрядника звинувачують у присвоєнні майже 300 тисяч гривень під час будівництва культурно-медичного центру в Самбірському районі. Відомо, що обвинувальний акт вже направили до суду.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у п'ятницю, 12 квітня.

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Під керівництвом Самбірської окружної прокуратури було завершено досудове розслідування, і справа була скерована до суду. Звинувачення проти підприємця охоплюють незаконне присвоєння майна та підробку документації.

Будівництво культурно-медичного центру. Фото: Львівська обласна прокуратура
Будівництво культурно-медичного центру. Фото: Львівська обласна прокуратура

Розслідування показало, що обвинувачений протиправно привласнив кошти, призначені для будівництва об'єкта, що мала включати клуб та медичний заклад у Самбірському районі. 46-річний виконавець, який отримав замовлення від сільської ради, вніс фальшиві відомості до офіційних паперів, включаючи акти виконаних робіт та звіти про вартість, що призвело до незаконного отримання ним близько 300 тисяч гривень з державного бюджету. 

Будівництво культурно-медичного центру. Фото: Львівська обласна прокуратура
Будівництво культурно-медичного центру. Фото: Львівська обласна прокуратура

Слідчі дії проводилися поліцейськими відділенням №2 Самбірського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, що у Львівській області судили чоловіка за ухилення від військового призову.

Раніше ми писали, що у Львові судили групу, яка хотіла вбити бізнесмена.

суд
Львів
Львівська область
прокуратура
розслідування

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