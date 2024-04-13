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Во Львовской области подрядчика будут судить за ложные данные о строительстве медцентра

13 апреля 2024 13:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львовской области подрядчика будут судить за ложные данные о строительстве медцентра
Заседание суда. Фото: dumskaya.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львовской области подрядчика обвиняют в присвоении почти 300 тысяч гривен во время строительства культурно-медицинского центра в Самборском районе. Известно, что обвинительный акт уже был направлен в суд.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в пятницу, 12 апреля.

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Под руководством Самборской окружной прокуратуры было завершено досудебное расследование, и дело было направлено в суд. Обвинения против предпринимателя охватывают незаконное присвоение имущества и подлог документации.

Строительство культурно-медицинского центра. Фото: Львовская областная прокуратура
Строительство культурно-медицинского центра. Фото: Львовская областная прокуратура

Расследование показало, что обвиняемый противоправно присвоил средства, предназначенные для строительства объекта, включавшего клуб и медицинское учреждение в Самборском районе. 46-летний исполнитель, получивший заказ от сельского совета, внес фальшивые сведения в официальные бумаги, включая акты выполненных работ и отчеты о стоимости, что привело к незаконному получению им около 300 тысяч гривен из государственного бюджета.

Строительство культурно-медицинского центра. Фото: Львовская областная прокуратура
Строительство культурно-медицинского центра. Фото: Львовская областная прокуратура

Следственные действия проводились полицейским отделением №2 Самборского районного управления полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Напомним, что во Львовской области судили мужчину за уклонение от военного призыва.

Ранее мы писали, что во Львове судили группу, которая хотела убить бизнесмена.

суд
Львов
Львовская область
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