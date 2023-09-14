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На Львівщині подружжя утроїлося грибами: померла жінка

14 вересня 2023 13:22
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині подружжя отроїлося грибами: померла жінка
Збирання грибів у лісі. Фото: Дежпродспожислужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області подружжя з Трускавця потрапили до лікарні після того як з'їли заквашені гриби, які збирали напередодні. Організм 73-річної жінки не впорався із отруєнням, вона померла у лікарні. 

Про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Жінка звернулась до лікарні на рретій день після отруєння

Як зазначили у Центрі, постраждалі гриби збирали на околицях Трускавця. Заквасили і скуштували грузді 2-го вересня. Вже наступного дня першою на болі у животі та діарею почала скаржитися дружина.

"По медичну допомогу 73-річна жінка звернулася на третій день. Її госпіталізували до інфекційного відділення однієї з районних лікарень області. Однак через 4 доби стан постраждалої погіршився і її перевели до відділення інтенсивної терапії. Пацієнтка на 7-мий день перебування в лікарні у відділенні інтенсивної терапії померла. Її 76-річний чоловік у стані середньої важкості надалі отримує необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої важкості.

У Центрі кажуть, симптоми отруєння грибами можуть з’явитися у проміжок часу від 30 хвилин до кількох діб після вживання, залежно від виду грибів.

Симтоми отруєння: 

  • нудота;
  • блювота;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • задишка;
  • судоми;
  • порушення циркуляції крові і похолодання кінцівок;
  • марення, галюцинації.

Поки чекаєте швидку, потрібно випити декілька склянок води кімнатної температури.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині четверо людей надихались газом, який накопичився в їх підвалі. Люди загинули через отруєння.

Також, ми писали, що раніше до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, серед них двоє дітей. Попередній діагноз хворих: "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція".

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