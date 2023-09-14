На Львівщині подружжя отроїлося грибами: померла жінка

Збирання грибів у лісі. Фото: Дежпродспожислужба

У Львівській області подружжя з Трускавця потрапили до лікарні після того як з'їли заквашені гриби, які збирали напередодні. Організм 73-річної жінки не впорався із отруєнням, вона померла у лікарні.

Про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Читайте також:

Жінка звернулась до лікарні на рретій день після отруєння

Як зазначили у Центрі, постраждалі гриби збирали на околицях Трускавця. Заквасили і скуштували грузді 2-го вересня. Вже наступного дня першою на болі у животі та діарею почала скаржитися дружина.

"По медичну допомогу 73-річна жінка звернулася на третій день. Її госпіталізували до інфекційного відділення однієї з районних лікарень області. Однак через 4 доби стан постраждалої погіршився і її перевели до відділення інтенсивної терапії. Пацієнтка на 7-мий день перебування в лікарні у відділенні інтенсивної терапії померла. Її 76-річний чоловік у стані середньої важкості надалі отримує необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої важкості.

У Центрі кажуть, симптоми отруєння грибами можуть з’явитися у проміжок часу від 30 хвилин до кількох діб після вживання, залежно від виду грибів.

Симтоми отруєння:

нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

задишка;

судоми;

порушення циркуляції крові і похолодання кінцівок;

марення, галюцинації.

Поки чекаєте швидку, потрібно випити декілька склянок води кімнатної температури.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині четверо людей надихались газом, який накопичився в їх підвалі. Люди загинули через отруєння.

Також, ми писали, що раніше до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, серед них двоє дітей. Попередній діагноз хворих: "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція".