На Львовщине супруги отроились грибами: умерла женщина

Сбор грибов в лесу. Фото: Дежпродпотребслужба

Во Львовской области супруги из Трускавца попали в больницу после того, как съели заквашенные грибы, которые собирали накануне. Организм 73-летней женщины не справился с отравлением, она скончалась в больнице.

Об этом рассказали во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Женщина обратилась в больницу на третий день после отравления

Как отметили в Центре, пострадавшие, грибы собирали в окрестностях Трускавца. Заквасили и отведали грузди 2 сентября. На следующий день первой на боли в животе и диарею начала жаловаться жена.

"За медицинской помощью 73-летняя женщина обратилась на третий день. Ее госпитализировали в инфекционное отделение одной из районных больниц области. Однако через 4 суток состояние пострадавшей ухудшилось и ее перевели в отделение интенсивной терапии. Пациентка на 7-й день пребывания в больнице в отделении интенсивной терапии умерла. Ее 76-летний мужчина в состоянии средней тяжести получает необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Состояние мужчины врачи оценивают как средней тяжести.

В Центре говорят, что симптомы отравления грибами могут появиться в промежуток времени от 30 минут до нескольких суток после употребления, в зависимости от вида грибов.

Симтомы отравления:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

одышка;

судороги;

нарушение циркуляции крови и похолодание конечностей;

бред, галлюцинации.

Пока ждете скорую, нужно выпить несколько стаканов воды комнатной температуры.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине четыре человека надышались накопившимся в их подвале газом. Люди погибли из-за отравления.

Также мы писали, что ранее во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы 15 человек, среди них двое детей. Предварительный диагноз больных: острая кишечная инфекция и бактериальная кишечная инфекция.