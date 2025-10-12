Відео
Україна
На Львівщині помер постраждалий під час обстрілу 5 жовтня

На Львівщині помер постраждалий під час обстрілу 5 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 01:22
На Львівщині помер чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу 5 жовтня
Віталій Константинов. Фото: Зимноводівська сільська рада територіальної громади

У суботу, 11 жовтня, помер житель села Лапаївка Львівської області Віталій Константинов. Він зазнав важких поранень унаслідок російської атаки в ніч проти 5 жовтня.

Про це повідомили в Зимноводівській сільській раді територіальної громади.

Читайте також:

Що відомо про загиблого 

Віталію Константинову було 46 років. Імовірно, він є родичем Любові, Михайла та Уляни Константинових, які теж загинули під час тієї атаки. 7 жовтня цих людей поховали на кладовищі в селі Зимна Вода, а ще одну, наймолодшу, загиблу, 15-річну Анастасію Гриців, провели в останню путь 8 жовтня в селі Мшана. 

"Він (Віталій Константинов, — Ред.) назавжди залишиться у світлій пам'яті своєї родини, колег, друзів і всіх, хто його знав, любив і шанував. У цей скорботний час громада єднається в молитві за упокій його душі", — йдеться в повідомленні громади.

Нагадаємо, після масованого обстрілу у Львові та на його околицях знаходять уламки ракет і дронів. Наближатися до таких знахідок небезпечно.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок атаки на Львівщину 5 жовтня загинула ціла родина. Також були поранені.

Львів безпілотники обстріли війна в Україні загиблі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
