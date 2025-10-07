Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові виявили уламки російських ракет та дронів — деталі

У Львові виявили уламки російських ракет та дронів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:21
Обстріл Львова 5 жовтня — де знайшли уламки ракет і дронів
Уламки БпЛА після обстрілу Львівщини 5 жовтня. Фото: Суспільне

Після масованого обстрілу 5 жовтня у Львові та на околицях міста продовжують знаходити уламки від російських ракет та дронів. Рятувальники просять не наближатися до небезпечних предметів.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА 7 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Львова 5 жовтня

Як відомо, упродовж 6 жовтня після комбінованої атаки РФ уламки боєприпасів виявили у Львові за такими адресами:

  • по вулиці Любінська виявили касетний бойовий елемент ракети Х-101;
  • по вулиці Авіаційна виявили бойову частину від крилатої ракети "Калібр";
  • по вулиці Сигнівка — Північна виявлено вирву діаметром 6 м, глибиною 2 м та уламки БпЛА;
  • по вулиці Північна виявлено уламки ракети між будівлями.

Крім того, в селі Пасіки-Зубрицькі у Давидівській ТГ Львівського району по вулиці Дорожня виявили уламки ракети. 

Водночас у ДСНС попереджають місцевих жителів не підходити до небезпечних предметів, а одразу телефонувати за номером 101 та 102. 

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська масовано атакували Львів. У місті спалахнули пожежі та зникло світло. 

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів на Львівщині загинуло четверо людей. Ще четверо отримали поранення. 

Львів Львівська область обстріли ракети дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації