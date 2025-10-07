Обстріл Львова 5 жовтня — де знайшли уламки ракет і дронів

Уламки БпЛА після обстрілу Львівщини 5 жовтня. Фото: Суспільне

Після масованого обстрілу 5 жовтня у Львові та на околицях міста продовжують знаходити уламки від російських ракет та дронів. Рятувальники просять не наближатися до небезпечних предметів.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА 7 жовтня.

Як відомо, упродовж 6 жовтня після комбінованої атаки РФ уламки боєприпасів виявили у Львові за такими адресами:

по вулиці Любінська виявили касетний бойовий елемент ракети Х-101;

по вулиці Авіаційна виявили бойову частину від крилатої ракети "Калібр";

по вулиці Сигнівка — Північна виявлено вирву діаметром 6 м, глибиною 2 м та уламки БпЛА;

по вулиці Північна виявлено уламки ракети між будівлями.

Крім того, в селі Пасіки-Зубрицькі у Давидівській ТГ Львівського району по вулиці Дорожня виявили уламки ракети.

Водночас у ДСНС попереджають місцевих жителів не підходити до небезпечних предметів, а одразу телефонувати за номером 101 та 102.

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська масовано атакували Львів. У місті спалахнули пожежі та зникло світло.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів на Львівщині загинуло четверо людей. Ще четверо отримали поранення.