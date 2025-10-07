Видео
Главная Львов Во Львове обнаружили обломки российских ракет и дронов — детали

Во Львове обнаружили обломки российских ракет и дронов — детали

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 13:21
Обстрел Львова 5 октября — где нашли обломки ракет и дронов
Обломки БпЛА после обстрела Львовщины 5 октября. Фото: Суспільне

После массированного обстрела 5 октября во Львове и в окрестностях города продолжают находить обломки от российских ракет и дронов. Спасатели просят не приближаться к опасным предметам.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 7 октября.

Читайте также:

Обстрел Львова 5 октября

Как известно, в течение 6 октября после комбинированной атаки РФ обломки боеприпасов обнаружили во Львове по следующим адресам:

  • по улице Любинская обнаружили кассетный боевой элемент ракеты Х-101;
  • по улице Авиационная обнаружили боевую часть от крылатой ракеты "Калибр";
  • по улице Сигнивка — Северная обнаружена воронка диаметром 6 м, глубиной 2 м и обломки БпЛА;
  • по улице Северная обнаружены обломки ракеты между зданиями.

Кроме того, в селе Пасеки-Зубрицкие в Давыдовской ТГ Львовского района по улице Дорожная обнаружили обломки ракеты.

В то же время в ГСЧС предупреждают местных жителей не подходить к опасным предметам, а сразу звонить по телефону 101 и 102.

Напомним, 5 октября российские войска массированно атаковали Львов. В городе вспыхнули пожары и исчез свет.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов на Львовщине погибли четыре человека. Еще четверо получили ранения.

Львов Львовская область обстрелы ракеты дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
