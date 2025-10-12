Видео
Україна
Главная Львов На Львовщине умер пострадавший во время обстрела 5 октября

На Львовщине умер пострадавший во время обстрела 5 октября

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 01:22
На Львовщине умер мужчина, пострадавший в результате обстрела 5 октября
Виталий Константинов. Фото: Зимноводовский сельский совет территориальной громады

В субботу, 11 октября, умер житель села Лапаевка Львовской области Виталий Константинов. Он получил тяжелые ранения в результате российской атаки в ночь на 5 октября.

Об этом сообщили в Зимноводовском сельском совете территориальной общины.

Читайте также:

Что известно о погибшем

Виталию Константинову было 46 лет. Вероятно, он является родственником Любови, Михаила и Ульяны Константиновых, которые тоже погибли во время той атаки. 7 октября этих людей похоронили на кладбище в селе Зимняя Вода, а еще одну, самую младшую, погибшую, 15-летнюю Анастасию Грицив, провели в последний путь 8 октября в селе Мшана.

"Он (Виталий Константинов, — Ред.) навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал. В это скорбное время община объединяется в молитве за упокой его души", — говорится в сообщении общины.

Напомним, после массированного обстрела во Львове и в его окрестностях находят обломки ракет и дронов. Приближаться к таким находкам опасно.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки на Львовщину 5 октября погибла целая семья. Также были раненые.

Львов беспилотники обстрелы война в Украине погибшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
