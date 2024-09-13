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На Львівщині прикордонник залишив пост під час охорони кордону — як його покарав суд

13 вересня 2024 17:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області судили прикордонника, який відлучився зі свого поста
Прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області судили прикордонника, який відлучився зі свого поста на чергуванні під час охорони кордону. Він пояснив, що хотів перевдягтися.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У постанові йдеться, що випадок стався на початку серпня цього року. Під час раптової перевірки військових на нічному чергуванні сержант відійшов зі свого поста та залишив його без нагляду. Тоді він перебував у спостережній вежі разом із іншим прикордонником.

Що вирішив суд

На прикордонника склали протокол про адмінправопорушення через порушення правил несення служби. У суді він не визнав своєї провини та заявив, що зняв із себе екіпірування, щоб переодягнутись.

Суд визнав чоловіка винним в адмінправопорушенні. Йому призначили штраф 17 000 грн зі сплатою 605 грн судового збору.

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суд правосуддя Львівська область прикордонники ДПСУ судові рішення

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