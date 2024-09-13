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Во Львовской области пограничник покинул пост во время охраны границы — как его наказал суд

13 сентября 2024 17:36
Виктория Козырь - редактор
Во Львовской области судили пограничника, который отлучился со своего поста
Пограничник. Иллюстративное фото: ГПСУ
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области судили пограничника, который отлучился со своего поста на дежурстве во время охраны границы. Он объяснил, что хотел переодеться.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В постановлении говорится, что случай произошел в начале августа этого года. Во время внезапной проверки военных на ночном дежурстве сержант отошел со своего поста и оставил его без присмотра. В то время он находился в наблюдательной башне вместе с другим пограничником.

Что решил суд

На пограничника составили протокол об админправонарушении из-за нарушения правил несения службы. В суде он не признал своей вины и заявил, что снял с себя экипировку, чтобы переодеться.

Суд признал мужчину виновным в админправонарушении. Ему назначили штраф 17 000 грн с уплатой 605 грн судебного сбора.

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