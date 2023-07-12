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На Львівщині продали спиртзавод

12 липня 2023 13:57
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині продали спиртзавод
Угерський спиртовий завод. Фото: Угерського спиртзавод.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 12 липня, у Стрийському районі, на Львівщині, продали на аукціоні за 42,6 млн грн спиртовий завод. Переможцем торгів стало ТОВ "Модерно Лайт", компанія, що займається торгівлею і виробництвом хімічних речовин.

Про це ідеться на сторінці аукціону.

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Деталі аукціону

Стартова ціна об’єкту торгів становила 42 млн 193 тис. грн. В аукціоні взяли участь двоє учасників  — ТОВ "Двейлінс Опті" і ТОВ "Модерно Лайт", зареєстровані у Львові. Перший учасник запропонував за спиртзавод 42 млн 443 тис. грн, другий  — 42 млн 620 тис. грн, що і визначило переможця.

За даним YouControl  ТОВ "Модерно Лайн" належить Іванові Грицишину і займається оптовою торгівлею проміжними товарами та виробництвом органічних і неорганічних хімічних речовин. Іван Грицишин також є власником проектно-будівельної компанії "Гранд", зареєстрованій у Львові. До складу майнового комплексу, проданого з аукціону, увійшли 43 будівлі і споруди площею майже 14 тис. м2 та 18 транспортних засобів і спецтехніки. Розмір статутного капіталу  —- 30 000,00 грн.

Скін зі сторінки YouControl
Скрін зі сторінки YouControl

Угерський спиртовий завод був збудований у 1913 році

У Стрийському районі Львівської області, в селі Угерсько, розташоване наше підприємство — ДП "Угерський спиртовий завод". Тут займаються виробництвом етилового спирту з натуральної сировини та виробництвом хімічної продукції для промислових цілей. Підприємство було засноване ще у 1913 році та досі успішно функціонує, пропонуючи споживачам високоякісну та сертифіковану в Україні спиртову продукцію, а також товари промислової та побутової хімії.

До слова, крім етанолу на заводі виробляють побічну продукцію спиртового виробництва — засоби проти обмерзання, які застосовуються в військовій сфері, автомобільній промисловості, системах очищення газопроводів. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що завод на Львівщині планує виробляти власні тепловози. Дослідно-механічний завод "Карпати", розташований у Новому Роздолі на Львівщині, планує упродовж п’яти років розпочати виробництво нових тепловозів. 

Додамо, ми раніше писали, що на Львівщині поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала підпільне виробництво пального у промислових масштабах. Вони могли виготовляти до 5 тонн бензину в день.

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